VT Markets 推出 XAUUSD247 重新定義黃金交易時間

此次新品上線是VT Markets「 無畏如金 」品牌活動的重要延伸，該活動於2026年6月正式啟動，旨在為黃金交易樹立全新標杆。XAUUSD247的上線標誌著該活動的下一階段落地，其核心理念源於一個簡單而深刻的事實：黃金市場即使在傳統交易時段結束後，仍持續受到全球事件的影響而波動。

VT Markets全球行銷總監Dandelyn Koh：「黃金不會因為市場休市而停止波動。我們觀察到，從地緣政治事件到經濟數據發佈，週末發生的各類事件都可能在週一市場重新開盤前顯著影響黃金價格。XAUUSD247讓客戶能夠在這些關鍵時刻持續把握市場機會，同時更有效地管理價格跳空風險。」

XAUUSD247 支持全天候 24 小時、每週 7 天交易，包括週末。產品最低交易單位僅為 1 盎司（oz），相較於標準 100 盎司合約，更靈活滿足不同交易需求。工作日點差最低 15 點起，週末點差最低 40 點起（視市場狀況而定），且所有帳戶類型均享 0 美元傭金。在資金運用方面，XAUUSD247 採用單邊保證金機制，説明客戶在管理對沖交易時更有效地運用資金。當客戶同時持有買入及賣出倉位時，僅按持倉規模較大的一方計算保證金，有助於降低維持對沖倉位所需的保證金。