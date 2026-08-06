廣汽成為切爾西2026年亞洲季前巡迴賽香港及馬來西亞站官方合作夥伴

香港2026年8月6日 /美通社/ -- 廣汽集團(GAC)自豪地宣佈，成為切爾西足球俱樂部2026亞洲季前巡迴賽(Pre-Season Tour)香港及馬來西亞站官方合作夥伴。此次合作中，廣汽將全程支持切爾西男足一線隊在兩地的巡迴賽事。 作為21世紀最成功的英超俱樂部之一，切爾西足球俱樂部擁有龐大的全球球迷群體。本次季前巡迴賽標誌著俱樂部重返亞太地區，切爾西男足一線隊將在澳大利亞、中國香港、印度尼西亞和馬來西亞進行多場高水平比賽。切爾西將於8月5日在香港啟德體育場迎戰意甲豪門尤文圖斯，隨後於8月9日在馬來西亞新山的蘇丹依布拉欣體育場迎戰馬來西亞冠軍球隊柔佛達魯塔克欣(Johor Darul Ta'zim)。這兩場比賽將為廣汽和切爾西足球俱樂部提供一個與整個地區足球迷互動的重要平台。

作為一家《財富》世界500強企業，廣汽近年來持續加速全球化發展。通過與多家知名足球俱樂部開展合作，包括澳大利亞悉尼FC、墨西哥托盧卡體育俱樂部(Deportivo Toluca)、巴西弗拉門戈足球俱樂部(Flamengo)以及哥倫比亞百萬富翁足球俱樂部(Millonarios)，廣汽進一步提升了其國際品牌影響力。 此次合作建立在廣汽不斷擴大其在中國香港和馬來西亞市場佈局的基礎之上。在香港，廣汽於2026年4月位居私人電動車市場銷量第一，其2026年上半年累計市場份額超過10%，進一步鞏固了其在香港新能源汽車領域的領先地位。與此同時，通過CKD生產方式在馬來西亞本地組裝的GS3 EMZOOM和EMKOO車型，也持續獲得當地消費者的高度認可。