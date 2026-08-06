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出版：2026-Aug-06 06:15
更新：2026-Aug-06 06:15
PR Newswire

Hard Rock Cafe 與可口可樂® 為新晉藝人聯手舉辦 Hard Rock Rising 音樂比賽

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佛羅里達州荷里活2026年8月6日 /美通社/ -- Hard Rock Cafe 與可口可樂今天宣佈舉辦 Hard Rock Rising 比賽。音樂比賽橫跨 34 個國家及 64 間 Hard Rock Cafe，為新晉藝人提供開展事業的舞台。

全球新晉藝人可參加 Hard Rock Rising 比賽，贏取終極大獎，包括 Coke Studio 錄音機會、一萬美元獎金、奧蘭多 Hard Rock 演出機會及更多豐富獎賞。

五十多年來，無數突破性藝人及傳奇人物均曾在 Hard Rock Cafe 的舞台上演出。可口可樂透過 Coke Studio L.A. Live 為音樂人建立全球平台。如今，兩大品牌攜手合作，幫助唱作歌手、樂隊和 DJ 開展他們的音樂事業。

Hard Rock Rising 將以一系列表演形式在各參與活動的 Cafe 舉行。本地樂迷將透過投票，讓藝人逐級晉級。Coke Studio 團隊隨後會選出一位終極大獎得主，贏取錄音機會、一萬美元獎金、奧蘭多 Hard Rock 演出機會及更多獎賞。

藝人報名期由即日起至 8 月 18 日止，現場比賽回合將於 9 月 2、9、16 及 23 日舉行。全球總冠軍將於 10 月 5 日公佈。

Hard Rock International 旗下 Hard Rock Cafe 及零售部總裁 Eric Martino 表示：「Hard Rock Cafe 一直透過本地藝人駐場表演、即興演唱活動、樂隊比賽及流行文化紀念品，以音樂的力量連繫大眾。如今，Hard Rock Rising 正是這項使命的自然延伸，旨在賦予新晉藝人力量，讓他們表演自己的原創音樂。我們很榮幸能與可口可樂合作提供一個平台，讓音樂人在他們的社區中被看見、聽見和讚賞，並讓最終的優勝者揚名世界。」

榮獲多白金銷量認證、格林美及朱諾獎提名的執行監製 Rob Rettberg 將領導 Coke Studio 團隊。

Rettberg 表示：「這次合作結合了 Hard Rock 無可比擬的影響力及經典舞台，並利用 Coke Studio 的專業製作能力，致力將才華橫溢的音樂人轉化為下一代的錄音藝人。」

為配合是次比賽，我們更推出全套 Hard Rock Rising 體驗，包括以可口可樂產品調製的雞尾酒限定餐單，以及於 Rock Shops® 和 shop.hardrock.com 發售的周邊商品。

為了將比賽對音樂和自我表達的頌揚延伸至舞台以外，Hard Rock 與以音樂文化為根基而聞名的街頭服飾品牌 Cult of Individuality 合作。兩個品牌將共同推出 Hard Rock Rising T恤及聯名服飾系列。

準備好踏上舞台的藝人可於 8 月 18 日前提交申請。每份申請必須包括兩首原創歌曲。有關提交申請、比賽規則、詳情及參與活動的 Cafe 地點，請瀏覽 cafe.hardrock.com/hardrockrising

Hard Rock Rising logo

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/hard-rock-cafe---hard-rock-rising--302844295.html

SOURCE Hard Rock International

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PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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