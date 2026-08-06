Hard Rock Cafe 與可口可樂® 為新晉藝人聯手舉辦 Hard Rock Rising 音樂比賽

佛羅里達州荷里活2026年8月6日 /美通社/ -- Hard Rock Cafe 與可口可樂今天宣佈舉辦 Hard Rock Rising 比賽。音樂比賽橫跨 34 個國家及 64 間 Hard Rock Cafe，為新晉藝人提供開展事業的舞台。
五十多年來，無數突破性藝人及傳奇人物均曾在 Hard Rock Cafe 的舞台上演出。可口可樂透過 Coke Studio L.A. Live 為音樂人建立全球平台。如今，兩大品牌攜手合作，幫助唱作歌手、樂隊和 DJ 開展他們的音樂事業。
Hard Rock Rising 將以一系列表演形式在各參與活動的 Cafe 舉行。本地樂迷將透過投票，讓藝人逐級晉級。Coke Studio 團隊隨後會選出一位終極大獎得主，贏取錄音機會、一萬美元獎金、奧蘭多 Hard Rock 演出機會及更多獎賞。
藝人報名期由即日起至 8 月 18 日止，現場比賽回合將於 9 月 2、9、16 及 23 日舉行。全球總冠軍將於 10 月 5 日公佈。
Hard Rock International 旗下 Hard Rock Cafe 及零售部總裁 Eric Martino 表示：「Hard Rock Cafe 一直透過本地藝人駐場表演、即興演唱活動、樂隊比賽及流行文化紀念品，以音樂的力量連繫大眾。如今，Hard Rock Rising 正是這項使命的自然延伸，旨在賦予新晉藝人力量，讓他們表演自己的原創音樂。我們很榮幸能與可口可樂合作提供一個平台，讓音樂人在他們的社區中被看見、聽見和讚賞，並讓最終的優勝者揚名世界。」
榮獲多白金銷量認證、格林美及朱諾獎提名的執行監製 Rob Rettberg 將領導 Coke Studio 團隊。
Rettberg 表示：「這次合作結合了 Hard Rock 無可比擬的影響力及經典舞台，並利用 Coke Studio 的專業製作能力，致力將才華橫溢的音樂人轉化為下一代的錄音藝人。」
為配合是次比賽，我們更推出全套 Hard Rock Rising 體驗，包括以可口可樂產品調製的雞尾酒限定餐單，以及於 Rock Shops® 和 shop.hardrock.com 發售的周邊商品。
為了將比賽對音樂和自我表達的頌揚延伸至舞台以外，Hard Rock 與以音樂文化為根基而聞名的街頭服飾品牌 Cult of Individuality 合作。兩個品牌將共同推出 Hard Rock Rising T恤及聯名服飾系列。
準備好踏上舞台的藝人可於 8 月 18 日前提交申請。每份申請必須包括兩首原創歌曲。有關提交申請、比賽規則、詳情及參與活動的 Cafe 地點，請瀏覽 cafe.hardrock.com/hardrockrising。
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SOURCE Hard Rock International