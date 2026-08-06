Hard Rock Cafe 與可口可樂® 為新晉藝人聯手舉辦 Hard Rock Rising 音樂比賽

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佛羅里達州荷里活2026年8月6日 /美通社/ -- Hard Rock Cafe 與可口可樂今天宣佈舉辦 Hard Rock Rising 比賽。音樂比賽橫跨 34 個國家及 64 間 Hard Rock Cafe，為新晉藝人提供開展事業的舞台。

五十多年來，無數突破性藝人及傳奇人物均曾在 Hard Rock Cafe 的舞台上演出。可口可樂透過 Coke Studio L.A. Live 為音樂人建立全球平台。如今，兩大品牌攜手合作，幫助唱作歌手、樂隊和 DJ 開展他們的音樂事業。

Hard Rock Rising 將以一系列表演形式在各參與活動的 Cafe 舉行。本地樂迷將透過投票，讓藝人逐級晉級。Coke Studio 團隊隨後會選出一位終極大獎得主，贏取錄音機會、一萬美元獎金、奧蘭多 Hard Rock 演出機會及更多獎賞。