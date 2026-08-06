飛利浦影音首度亮相ChinaJoy：百年品牌以「黃色風暴」開啟年輕化新篇章

上海2026年8月6日 /美通社/ -- 2026年7月31日至8月3日，第23屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）在上海新國際博覽中心舉辦。擁有百年聲學傳承的飛利浦影音以「百年真聲•聽見熱愛」為主題首次參展，並宣佈旗下Moving Sound系列在中國大陸全系首發。這不僅是一個產品系列的落地，更標誌着飛利浦全球「黃色風暴」年輕化戰略正式進入中國市場。 從1925年推出全球首款五極真空管，到1963年發明小型盒式磁帶，再到Fidelio系列成為HiFi領域的經典符號，飛利浦在音頻領域已深耕整整一個世紀。此次選擇ChinaJoy——亞洲最具影響力的數碼娛樂展會——作為年輕化戰略的起跑線，傳遞出一個清晰信號：這個百年品牌正以全新姿態，走向新一代消費者。

Moving Sound系列的亮相成為展台焦點。該系列靈感源於上世紀80年代飛利浦便攜音頻設備的標誌性設計，以高飽和度明黃色為視覺主線，將經典工業美學與當代聲學技術融為一體，覆蓋貼耳式無線耳機MS1 Ringo Duo、真無線耳機MS3 Buds、便攜音箱MS60 Roller及旗艦音響MS80 Tube共四款產品，完整回應了年輕用戶從個人聆聽到戶外派對的多元場景需求。在歐洲市場，該系列中貼耳式無線耳機MS1已取得同價位銷量領先的成績，並在韓國社交平台引發熱議。此番國內首發，飛利浦影音顯然希望借助ChinaJoy的年輕流量池，為新品累積第一波本土口碑。

值得關注的是，飛利浦影音並未將年輕化簡單等同於「潮流化」。展台同時展出了Fidelio X2HR與X3開放式HiFi耳機，以及覆蓋頭戴、真無線等多形態的降噪新品矩陣。從千元內即可體驗開放式聲場的入門HiFi標杆，到40dB深度降噪、80小時續航的通勤耳機，飛利浦影音試圖搭建一條從「聽個響」到「聽門道」的完整成長路徑。這種「入門高品質，進階有空間」的產品哲學，正是百年聲學品牌區別於互聯網新銳的競爭壁壘。 在數碼音樂主導的時代，飛利浦展台的THE TINA V9000黑膠唱機同樣吸引大量年輕觀眾駐足。這款以實木復古造型和120W輸出功率為賣點的產品，將黑膠文化從發燒友的收藏室帶入家庭日常空間。現場工作人員將其描述為「一台可聆聽的傳世傢具」——這句表述恰好揭示了飛利浦影音對當下消費趨勢的判斷：Z世代對實體音樂的回歸，並非技術倒退，而是對音樂儀式感和生活美學的主動選擇。

近年來，國內音頻市場競爭日趨激烈。互聯網品牌以性價比快速起量，傳統HiFi品牌則固守小眾圈層。飛利浦影音此次ChinaJoy首秀，本質上是百年品牌在年輕化賽道的一次系統性回應：以Moving Sound的復古潮流吸引年輕人注意力，以Fidelio的出色音質提供技術信任，以黑膠文化構建品牌厚度——三者合力，試圖在「潮流」與「專業」之間找到一個可持續的平衡點。 從展台人流量和社交媒體的討論熱度來看，這場首秀已初步完成了品牌認知的破冰。下一步的關鍵，在於新品正式上市後的市場表現，以及飛利浦能否持續用年輕一代願意傾聽的方式，把百年聲學的故事講下去。