健絡通盃圓滿落幕 足球熱潮席捲全港

香港2026年8月6日 /美通社/ -- 由疼痛管理專家健絡通冠名贊助的「香港足球盛會2026」焦點賽事「健絡通盃」車路士對祖雲達斯，昨晚於啟德主場館圓滿舉行，最終，祖雲達斯以 1: 0 擊敗車路士；錫高華憑藉全場出色表現獲選為「健絡通盃」最佳球員，為這場矚目對決劃上完美句號。適逢世界盃足球熱潮席捲全球，香港球迷對足球的熱情持續高漲，兩支歐洲傳統勁旅於香港正面交鋒，吸引大批球迷入場支持，為今夏足球盛事再掀高潮。健絡通連續第二年冠名贊助香港足球盛會，希望透過世界級足球賽事，凝聚港人，共同感受足球魅力，並推動本地體育文化發展。

為讓更多市民親身感受世界級足球盛事，健絡通今年再次舉辦「賞 Goal 飛」全民抽獎活動 1 ，透過全港指定零售點送出合共 1,000 張「健絡通盃」及車路士公開訓練門票，總值超過港幣 100 萬元，吸引全港市民踴躍參與。 2 由公開訓練到正式賽事，眾多幸運得獎者均成功走進啟德主場館，親身欣賞世界級球星獻技，與數萬名球迷一同投入足球盛會，真正實現與眾同樂，將足球熱情帶到全港每一個角落。

能夠近距離接觸世界級足球員，並親身參與國際級足球盛事，對小朋友而言不只是一次難忘體驗，更是一份珍貴回憶。健絡通希望透過這次活動，鼓勵小朋友勇敢追夢，同時將運動帶來的正能量傳遞至社區，讓更多人感受足球所帶來的歡樂與希望。

除了與球迷共享足球盛事，健絡通亦一直積極履行企業社會責任。今年品牌特別邀請來自中醫慈善團體「醫道惠民」的 5 位受助病童擔任賽事球僮，其中 3 位與車路士球員一同進場，另外 2 位則與祖雲達斯球員攜手踏上球場，在數萬名球迷見證下完成畢生難忘的一刻。

由「賞 Goal 飛」 1 、公開訓練、健絡通盃，到醫道惠民球僮計劃，健絡通希望將足球熱情延續至全港每一個角落，讓運動成為連繫社區、凝聚城市的重要力量。未來，健絡通將繼續結合傳統中醫藥智慧與現代科研，研發優質健康產品，同時積極支持本地大型體育及社區活動，陪伴香港市民享受運動、活出健康人生，為香港注入更多活力與正能量。

1 推廣生意的競賽牌照號碼： 61362-4 2 活動受有關條款及細則約束，如有任何爭議，健絡通擁有最終決定權。

關於健絡通：

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於 1999 年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於 27 年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久歷史且暢銷的品牌。