大華銀行與安聯投資達成戰略分銷合作，深化財富業務佈局

戰略合作拓寬投資渠道，強化大華銀行以顧問為導向的東盟區域財富管理服務 新加坡2026年8月6日 /美通社/ -- 大華銀行集團(UOB Group)已達成協議，由安聯投資（Allianz Global Investors，簡稱「AGI」）收購UOB Asset Management（大華資產管理，簡稱「UOBAM」）。此次收購涵蓋UOBAM在亞洲八個市場的業務，分別為：新加坡、文萊、印度尼西亞、日本、馬來西亞、台灣地區、泰國和越南。根據協議約定，大華銀行與安聯投資將建立長期戰略分銷合作夥伴關係，進一步鞏固大華銀行作為開放式架構財富分銷機構的定位，豐富可供客戶選擇的投資產品，強化該行以顧問服務為核心的業務模式，助力客戶實現財富保值與長期增值。

依托本次戰略合作，大華銀行將聯合安聯投資，為該行逾800萬區域客戶打造更為豐富的投資產品與解決方案。此次合作建立在大華銀行開放架構策略的基礎之上，使銀行能夠充分調用多元化的投資資源，同時持續聚焦投資建議、產品適配性以及客戶長期收益。合作還將助力大華銀行落實財富業務增長目標，拓寬客戶選擇，提供貼合其投資狀況、人生階段與財務目標的多元化解決方案。 本次交易尚需獲得全部相關市場的監管機構批准，預計將於2027年完成。UOBAM與安聯投資承諾，保障全體客戶與員工業務平穩過渡、服務連續。按照協議，UOBAM在該地區的500名現有員工將全部轉入安聯投資；安聯投資承諾保留上述人員的崗位，同時為員工提供加入更大全球化投資平台的發展機遇。過渡期間，UOBAM各項業務照常開展。客戶可正常辦理旗下基金的查詢、申購及贖回業務，服務不會中斷。

不計一次性交易成本，這筆交易作價5.55億新元，預計將為大華銀行集團帶來約3.30億新元的稅前收益，並推動集團一級資本充足率(CET1)提升約14個基點。本次交易是集團落實戰略重點的重要舉措。通過兌現資產管理業務價值，並依托長期合作維持戰略協同，集團將進一步夯實財富管理業務實力，推動盈利可持續增長，提升股東長期價值。 UOBAM作為大華銀行集團旗下機構已有40年歷史，已發展成為區域領先的資產管理公司，業務遍及亞洲各地。截至2025年12月31日，其管理資產規模約達420億新元。根據UOBAM及其子公司截至2025年12月31日未經審計的備考合併資產負債表，本次出售股權對應的淨資產價值為2.23億新元。

大華銀行副主席兼首席執行官黃一宗先生表示：「大華銀行服務東盟地區逾800萬名客戶，客戶的財富與投資需求日趨多元、複雜。本次合作將推動我們進一步聚焦財富顧問與分銷業務。結合大華銀行的顧問服務專長與客戶資源，以及安聯投資的投資實力，我們有能力響應客戶不斷變化的需求，助力他們實現長期財富目標。同時，合作也將加快財富管理業務擴張，提升股東長期價值。過渡階段，保障客戶服務連續、維護員工權益是我們的首要任務。感謝UOBAM管理團隊與全體員工四十年來的辛勤付出，共同打造出值得信賴的區域資產管理品牌。」

安聯投資首席執行官Tobias Pross先生表示：「此次交易是安聯投資在亞太地區發展歷程中的一個重要里程碑。通過將UOB Asset Management深厚的東南亞投資專長與我們全球主動投資平台相整合，我們將打造一個更強大的業務實體，增強服務區域客戶的能力，為他們提供更加豐富的創新財富管理及養老解決方案。重要的是，今天的公告同時敲定了安聯投資與大華銀行的長期分銷協議。大華銀行是服務東南亞數百萬客戶的值得信賴的金融機構。雙方將依托互補的業務能力與更為廣闊的市場覆蓋，進一步深化並擴大客戶服務規模。」

關於大華銀行 大華銀行是亞洲領先的銀行，業務網絡覆蓋東南亞、亞太、歐洲及北美。銀行總部設於新加坡，並在中國、印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南設有銀行子公司，在全球19個市場佈局約430家分行與辦事處。 大華銀行1935年成立，依靠內生增長與多輪戰略收購不斷發展壯大。目前，大華銀行獲得全球頂級信用評級：穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)授予Aa1評級，標普全球評級(S&P Global Ratings)與惠譽評級(Fitch Ratings)均授予AA-評級。 九十餘年來，大華銀行堅持以客戶為中心，秉持進取精神緊跟時代發展，恪守對客戶負責的原則，持續創造長期價值。銀行致力於建設東盟的未來，服務東盟內部民眾與企業，同時搭建東盟對外連接的橋樑。

憑借完善的區域業務佈局，大華銀行助力企業把握區域發展機遇；依托數據與行業洞察開展創新，打造個性化銀行產品與服務，匹配每位客戶的獨特需求以及不斷變化的偏好。大華銀行同樣助力企業邁向可持續發展，推動社會包容、創造正向環境效益、促進經濟發展。大華銀行秉持負責任金融服務提供者的信念，堅定支持教育、兒童事業與藝術發展，回饋社區與利益相關方。 關於安聯投資 安聯投資是一家領先的主動型資產管理公司，在全球22個辦事處擁有超過700名投資專業人員，管理資產規模達6530億歐元。我們相信每一次變化都蘊藏機遇。我們的目標是為所有客戶積極塑造投資的未來，無論他們身處何地、目標為何。我們秉持求知進取的做事態度，力求創造超越超額收益(alpha)的積極影響，幫助客戶資產在恰當時機投向正確方向，打造融合公開市場與私募市場資源的解決方案。我們專注於守護並增值客戶資產，依托可持續發展理念與推動正向變革的使命，建立值得信賴的合作關係。