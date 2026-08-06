萬通保險憑藉50周年企劃首創「Invesurance」保險投資哲學

榮膺亞洲保險大獎2026「年度品牌推廣活動 - 香港」殊榮

香港 - 2026年8月6日 - 萬通保險國際有限公司（萬通保險）憑藉其50周年品牌企劃 —「Invesurance」（保險 + 投資）的創新保險投資哲學，於「亞洲保險大獎2026」中脫穎而出，榮獲「年度品牌推廣活動 - 香港」（Branding Initiative of the Year - Hong Kong）大獎。該獎項旨在表彰萬通保險在推動品牌全面升級、開創行業突破性保險投資哲學，以及引領行銷創新上的卓越成就。



萬通保險執行董事兼行政總裁張希凡先生表示：「萬通保險非常榮幸能獲得此殊榮。這不僅是對萬通保險成立50周年的里程碑，更是對我們藉由品牌企劃首創的『Invesurance』 —『保險』與『投資』策略性深度融合的高度認可。面對瞬息萬變的市場環境與新世代客戶的需求，萬通保險始終以為客戶實現資產的可持續增長、構建更具前瞻性與穩定性的財富管理藍圖作為目標。此企劃的成功，標誌著萬通保險正式邁入數字化、年輕化及全球化發展的新里程。」



首創「Invesurance」哲學系統化定義保險投資核心標準



作為50周年品牌企劃的核心靈魂，萬通保險在港澳保險業界首創「Invesurance」保險投資哲學，前瞻性地將「投資（Investment）」與「保險（Insurance）」深度結合，打破傳統邊界，並系統化地建構四大核心標準：





1+N 結構 ：不僅與霸菱攜手管理高質量債券組合 「1」，更與全球頂尖資產管理機構緊密合作「N」，佈局私募股權及另類投資，靈活對接多元化投資通道；

：不僅與霸菱攜手管理高質量債券組合 「1」，更與全球頂尖資產管理機構緊密合作「N」，佈局私募股權及另類投資，靈活對接多元化投資通道； 風險分散 ：透過跨資產策略，有效分散市場波動帶來的系統性風險；

：透過跨資產策略，有效分散市場波動帶來的系統性風險； 全球配置 ：緊貼全球優質資產，捕捉多元地域的潛在增長；

：緊貼全球優質資產，捕捉多元地域的潛在增長； 緩解波動：優化資產編排，協助客戶跨越經濟週期（Economic Cycles），實現長遠資產增值。

萬通保險通過創新的「Invesurance」架構，將傳統保險的穩健保障與機構級的全球投資策略深度縫合，為高淨值及大眾市場客戶構建更具前瞻性與抗風險能力的財富管理基石。在品牌行銷及傳播策略上，萬通保險成為業內少有採用先進人工智能生成內容（AIGC）技術的應用者。為配合50周年品牌宣傳，公司率先推出兩條全 AI 生成的品牌形象影片。透過 AIGC 的視覺演繹，將「Invesurance」抽象的投資架構概念，轉化為可感知的視覺語言。這種科技與品牌故事的高度融合，不僅顯著提升了內容產能，更成功為品牌築構了可快速迭代的「智能品牌資產」，在傳統保險行銷領域樹立了新典範。是次企劃建構了線上線下聯動的全域傳播生態。線上方面，品牌透過社交平台展開體系化內容運營，引發持續的市場熱度並促進高質量互動；線下則於港澳核心商業區戰略性投放戶外廣告，以極具辨識度的視覺效果，全面擴大品牌聲量與市場滲透率。展望未來，萬通保險將持續推動「Invesurance」保險投資哲學的落地與深化。公司將充分利用數字化轉型與科技生態圈優勢，以滿足客戶的保險需要， 同時敏捷捕捉高淨值（HNW）客群及新生代的財富管理機遇，透過極具延展性的品牌敘事與卓越的數字體驗，將「投有遠見，保有未來」的品牌價值轉化為切實的客戶價值，全面引領公司走向高規格、智能化的革新時代。