萬通保險憑藉50周年企劃首創「Invesurance」保險投資哲學

榮膺亞洲保險大獎2026「年度品牌推廣活動 - 香港」殊榮
香港 - 2026年8月6日 - 萬通保險國際有限公司（萬通保險）憑藉其50周年品牌企劃 —「Invesurance」（保險 + 投資）的創新保險投資哲學，於「亞洲保險大獎2026」中脫穎而出，榮獲「年度品牌推廣活動 - 香港」（Branding Initiative of the Year - Hong Kong）大獎。該獎項旨在表彰萬通保險在推動品牌全面升級、開創行業突破性保險投資哲學，以及引領行銷創新上的卓越成就。
萬通保險執行董事兼行政總裁張希凡先生表示：「萬通保險非常榮幸能獲得此殊榮。這不僅是對萬通保險成立50周年的里程碑，更是對我們藉由品牌企劃首創的『Invesurance』 —『保險』與『投資』策略性深度融合的高度認可。面對瞬息萬變的市場環境與新世代客戶的需求，萬通保險始終以為客戶實現資產的可持續增長、構建更具前瞻性與穩定性的財富管理藍圖作為目標。此企劃的成功，標誌著萬通保險正式邁入數字化、年輕化及全球化發展的新里程。」
首創「Invesurance」哲學系統化定義保險投資核心標準
作為50周年品牌企劃的核心靈魂，萬通保險在港澳保險業界首創「Invesurance」保險投資哲學，前瞻性地將「投資（Investment）」與「保險（Insurance）」深度結合，打破傳統邊界，並系統化地建構四大核心標準：
- 1+N 結構：不僅與霸菱攜手管理高質量債券組合 「1」，更與全球頂尖資產管理機構緊密合作「N」，佈局私募股權及另類投資，靈活對接多元化投資通道；
- 風險分散：透過跨資產策略，有效分散市場波動帶來的系統性風險；
- 全球配置：緊貼全球優質資產，捕捉多元地域的潛在增長；
- 緩解波動：優化資產編排，協助客戶跨越經濟週期（Economic Cycles），實現長遠資產增值。
科技賦能以智能技術築構品牌數字資產
在品牌行銷及傳播策略上，萬通保險成為業內少有採用先進人工智能生成內容（AIGC）技術的應用者。為配合50周年品牌宣傳，公司率先推出兩條全 AI 生成的品牌形象影片。透過 AIGC 的視覺演繹，將「Invesurance」抽象的投資架構概念，轉化為可感知的視覺語言。這種科技與品牌故事的高度融合，不僅顯著提升了內容產能，更成功為品牌築構了可快速迭代的「智能品牌資產」，在傳統保險行銷領域樹立了新典範。
全渠道生態圈傳播打造具延展性的宣傳聲浪
是次企劃建構了線上線下聯動的全域傳播生態。線上方面，品牌透過社交平台展開體系化內容運營，引發持續的市場熱度並促進高質量互動；線下則於港澳核心商業區戰略性投放戶外廣告，以極具辨識度的視覺效果，全面擴大品牌聲量與市場滲透率。
前瞻未來：以創新引擎深化「投有遠見，保有未來」的品牌價值
展望未來，萬通保險將持續推動「Invesurance」保險投資哲學的落地與深化。公司將充分利用數字化轉型與科技生態圈優勢，以滿足客戶的保險需要， 同時敏捷捕捉高淨值（HNW）客群及新生代的財富管理機遇，透過極具延展性的品牌敘事與卓越的數字體驗，將「投有遠見，保有未來」的品牌價值轉化為切實的客戶價值，全面引領公司走向高規格、智能化的革新時代。