美國運通耀金卡全面升級 全新金屬卡面結合多元回饋打造質感生活體驗

台北2026年8月6日 /美通社/ -- 美國運通今日宣布，美國運通耀金卡全面升級，以全新金屬卡面設計，結合兼具品味與實用性的生活與旅遊禮遇，涵蓋餐飲、日常消費及旅遊三大消費面向，並延伸至餐飲美饌、外送平台、咖啡時光、訂房住宿及旅遊平台等多元生活場景。 全新耀金卡權益包括：餐飲方面，卡會員於指定五星級飯店餐廳用餐，可享二人以上同行、一人免費禮遇；而在日常消費與旅遊方面，耀金卡會員透過外送及旅遊平台Uber Eats、Starbucks、Expedia及Klook消費，最高可享新臺幣4,400元刷卡金回饋；另於符合指定消費及年費要求門檻後，專享每年最高四次機場接送服務。

台灣美國運通董事長暨總經理蔡宗修表示：「美國運通金卡一直隨著我們卡會員的生活型態不斷演進。此次美國運通耀金卡在台全面升級，正是回應他們現今的生活需求。我們為台灣市場帶來獨特的全新質感金屬卡面耀金卡設計，並全面升級餐飲、日常消費及旅遊三大核心權益，讓卡會員可在更多生活場景中享有豐富且實質的回饋。隨著卡會員需求持續演變，美國運通也將持續提供他們所期待的優質服務、值得信賴的支持，以及獨具價值的會員體驗。」

全新升級的美國運通耀金卡推出多項全新及升級的生活禮遇，同時持續提供卡會員所期待的美國運通優質服務與會員價值，年費為新臺幣8,500元。若欲了解更多產品資訊及完整卡片權益，請瀏覽：https://www.americanexpress.com/zh-tw/benefits/gold-card/。 美國運通耀金卡全新升級亮點 產品升級 會員專屬禮遇 主卡全面升級金屬卡

滿足指定消費及年費要求後，最高享 4 次機場接送 生活消費禮遇升級 餐飲與品味 全台約 15 家五星飯店跟餐廳享 2 人以上用餐 1 人免費，涵蓋台北晶華酒店栢麗廳、台北君悅酒店凱菲屋、台中日月千禧酒店饗樂全日餐廳等

多達 40 家星級飯店及餐廳享 85 折起優惠；包含台北晶華酒店晶華軒、 Robin's 牛排屋 / 鐵板燒，台北文華東方酒店雅閣餐廳，台北美福大飯店米香台菜餐廳，臺中勤美洲際采月鍋品，高雄日航酒店桃泉中餐廳及胡同燒肉等 日常消費便利 Uber Eats 年度最高回饋新台幣 1,200 元刷卡金回饋（需登錄）

Starbucks 年度最高回饋新台幣 600 元刷卡金回饋（需登錄） 休閒娛樂旅遊 台北漢來、台中金典、高雄 Hotel dùa 等全台 21 間飯店享 NT$3,300 元起住宿優惠

Expedia 年度最高回饋新台幣 2,000 元刷卡金回饋（需登錄）

Klook 年度最高回饋新台幣 600 元刷卡金回饋（需登錄） 全新美國運通耀金卡權益即日起正式生效，相關申辦資格、年費、合作商家及優惠內容，以台灣美國運通官方公告為準。受條款及細則限制，並視乎供應情況而定。 關於美國運通

美國運通（NYSE: AXP）是一個利用科技引領的全球性支付及高端品味生活品牌。我們的團隊遍佈全球，竭力透過卓越的產品、服務和體驗提昇生活品質及促使業務成功，為客戶提供所需支援。 美國運通於1850年創立，總部設於美國紐約。品牌以信任、安全及服務為基石，多年來創新不斷，為客戶創建會員價值。我們時刻致力為廣大消費者、中小企業及大型公司提供世界頂尖的客戶體驗，並建立及管理與我們全球網絡中數以百萬計特約商家之間的合作關係。