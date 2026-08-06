復星國際榮膺《全球銀行與金融評論》三項大獎，ESG、企業社會責任及品牌實力再獲國際權威認可

香港2026年8月6日 /美通社/ -- 近日，英國知名金融行業雜誌《全球銀行與金融評論》（Global Banking and Finance Review）公佈2026年度獲獎名單，復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656）憑借在可持續發展與企業社會責任領域的卓越貢獻，以及日益提升的全球品牌影響力，一舉斬獲三項大獎。 復星國際此次榮獲：「ESG及可持續發展獎－2026年亞洲最佳可持續發展企業獎」、「企業社會責任獎－2026年亞洲最佳企業社會責任公司獎」及「品牌獎－2026年亞洲最佳控股集團品牌獎」，充分印證了復星在可持續發展戰略執行、公司治理體系完善、社會責任履行及環境保護等維度所取得的進展，亦是對其長期以來堅持透明化運營、積極構建利益相關方溝通機制的整體肯定。

《全球銀行與金融評論》指出，復星國際此次獲獎，源於其在多個維度的均衡發展與突出表現：在業務層面，復星通過持續優化全球產業生態佈局，實現了核心業務的穩健增長與抗週期韌性；在可持續發展層面，公司將ESG理念深度融入戰略決策與日常運營，展現出清晰的路徑規劃與堅定的執行決心。評委會特別強調，復星在推動商業價值與社會價值協同發展方面的實踐，為亞洲乃至全球的企業提供了有益參照。 ESG評級屢獲佳績，可持續發展戰略深入推進

復星已將可持續發展提升至企業戰略核心，並提出了「創造影響力」（Create IMPACT）的可持續發展戰略，明確了創新驅動、責任運營、以人為本、精益治理、綠色發展和透明真實六大長期方向。2026年度，復星在ESG領域迎來全面突破：其MSCI ESG評級躍升至最高的AAA級，這是自2021年獲評AA以來歷經五年深耕實現的重大跨越，標誌着綜合管理水平達到全球同業領先水平。與此同時，復星在富時羅素ESG評分中升至4.2分（滿分5分），並連續第五次入選「富時羅素社會責任指數」成份股，在國際權威指數機構的評級體系中持續保持領先身位。

國際主流可持續發展評估持續提升，復星成功入選標普全球《可持續發展年鑑2026》，並在《可持續發展年鑑（中國版）2026》中連續第三年名列中國最佳1%。此外，復星還斬獲了香港管理專業協會「卓越環境、社會及管治報告嘉許獎」、《金融衍生工具》雜誌「香港最佳ESG公司」獎、《財富》「最受贊賞中國公司榜單『行業明星榜，以及亞洲企業管治』亞太區可持續發展大獎」和「最佳環境責任獎」等一系列獎項，充分展現了業界對復星全方位ESG工作的高度認可。

立業為善，積極回饋社會 作為負責任的企業公民，復星於2012年成立復星基金會，在全球應急馳援、鄉村振興、健康醫療、教育文化等領域持續創造社會價值。 復星不斷深耕鄉村振興與基層健康領域，「鄉村醫生計劃」自2017年啓動以來，已累計守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬戶農村家庭，該項目更入選了聯合國全球契約組織「二十年二十佳」企業可持續發展案例。復星國際董事長郭廣昌不久前專程前往江西廣昌縣，回訪了復星鄉村醫生項目已守護九年的村醫老友，他感慨道：「每次跟這些鄉村醫生聊完，都覺得這件事做對了，這是復星做公益的初心。」管理層身體力行的長期關注，正不斷為項目注入持續前行的動力。2026年第二季度，「AI村醫助手2.0」正式發佈，新增化驗單與體檢報告智能解讀功能，並以更貼合村醫實際工作場景的交互體驗，切實提升基層診療效率。

面對突發災情，復星基金會展現出高效的響應能力。2026年7月，廣西遭遇罕見洪澇災害，基金會第一時間啓動馳援機制，近60萬件救援物資迅速送抵一線，以「快0.01秒」的專業行動為受災群眾和救援隊伍提供發電機、自熱飯等急需保障，生動詮釋了其始終如一的公益初心與執行力。 復星持續助力青年創業及全球創新，復星基金會聯合復星葡萄牙保險Fidelidade、葡萄牙醫療集團Luz Saúde等機構共同發起的第八屆「Protechting全球青年創新創業大賽」再創佳績。賽事聚焦保險科技、醫療科技、人工智能及ESG可持續發展等前沿領域，共吸引來自50餘個國家和地區的637個項目申請，數量創歷史新高；賽事不僅為入圍團隊提供80餘場導師面對面及企業深潛日等深度孵化支持，還積極搭建中歐創新橋樑——13支國際科創團隊將受邀參加2026年金秋中國路演，前往香港、佛山、澳門、珠海、上海等地對接產業資源與投資機構。從葡萄牙到中國，Protechting持續構建跨越洲際的科創交流平台，讓全球青年創新力量在中國及國際市場生根發芽，踐行「科創+公益」模式的長期承諾。

創新驅動發展，AI與健康領域惠及民生 復星始終堅持「以解決實際問題為出發點」，將人工智能深度融入醫藥健康與智慧服務等核心產業。在研發端，復宏漢霖AI蛋白藥物智能設計平台僅用3個月便將核心項目藥物分子親和力提升20倍以上，大幅加速新藥問世；在服務端，復星旅文推出「AI G.O」智能管家，將傳承數十年的非標服務經驗轉化為7X24小時在線的數字資產，為遊客提供有溫度的個性化體驗。同時，復星還積極推動技術向善，其「AI村醫助手」已面向2.5萬名鄉村醫生推廣應用，以92%的用戶滿意度切實賦能基層醫療末梢，讓科技創新成果惠及最需要的人群。

復星旗下健康產業始終秉承為更多患者帶來治癒希望的初心，深度佈局腫瘤、免疫炎症、神經退行性疾病等核心治療領域，並積極拓展慢病及罕見病，打造具有長期競爭力的產品管線。持續夯實抗體、ADC、小分子、細胞治療等核心技術平台，並拓展核藥、小核酸等前沿技術，取得了一系列惠及全球患者的突破性成果：漢斯狀®作為全球首個一線治療廣泛期小細胞肺癌的PD-1單抗，已在40餘個國家和地區上市；HLX43在非小細胞肺癌、婦科腫瘤等多個領域展現「高效、低毒」優勢；HLX22則是全球首款同時獲歐盟與美國孤兒藥資格認定的胃癌抗HER2靶向療法。