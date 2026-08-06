Questex旗下國際酒店業投資論壇亞洲峰會表示，亞洲酒店業有望迎來投資加速期

這一樂觀預期也體現在了投資者的關注方向上。日本與東南亞並列成為亞太地區最具吸引力的酒店投資目的地，泰國緊隨其後；國際酒店業投資論壇亞洲峰會特設的「日本專場」將匯聚高層決策者，共同探討日本酒店市場及對外投資機遇。

該研究還指出，市場採用更嚴謹的價值創造策略。生活方式類與體驗型酒店業態獲得了最多青睞，其次是運營效率提升、收購被低估或不良資產，凸顯出投資者聚焦差異化理念、業績優化及價值導向型機遇。

需求端基本面仍是這一樂觀預期的核心支撐，區域內的亞洲境內遊客，被認定為亞太地區酒店業需求增長的最強驅動力‌。