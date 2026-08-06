Questex旗下國際酒店業投資論壇亞洲峰會表示，亞洲酒店業有望迎來投資加速期

隨著投資方與運營商紛紛採用具備韌性的增長策略，區域市場不斷走強
香港2026年8月6日 /美通社/ -- Questex旗下國際酒店業投資論壇亞洲峰會(IHIF Asia)指出，隨著國內消費復甦及區域旅行市場持續走強，亞洲酒店業正在邁入投資活動的全新階段。
投資者調查顯示，亞太地區市場信心持續攀升
由專注於酒店資本市場的編輯情報平台——Questex酒店業投資者發佈的最新研究顯示，亞太地區酒店業的投資者信心正在不斷增強。該調查發現，80%的受訪者預計未來12個月內，整個區域的酒店投資活動將大幅增加，這清晰地表明資本動能已重新回升。
這一樂觀預期也體現在了投資者的關注方向上。日本與東南亞並列成為亞太地區最具吸引力的酒店投資目的地，泰國緊隨其後；國際酒店業投資論壇亞洲峰會特設的「日本專場」將匯聚高層決策者，共同探討日本酒店市場及對外投資機遇。
該研究還指出，市場採用更嚴謹的價值創造策略。生活方式類與體驗型酒店業態獲得了最多青睞，其次是運營效率提升、收購被低估或不良資產，凸顯出投資者聚焦差異化理念、業績優化及價值導向型機遇。
需求端基本面仍是這一樂觀預期的核心支撐，區域內的亞洲境內遊客，被認定為亞太地區酒店業需求增長的最強驅動力。
Questex亞洲區副總裁IB Saravanan表示：「國內酒店業需求的恢復和區域旅行的持續復甦，正在為亞洲投資創造良好的環境。地緣政治和市場的複雜性依然是重要的考慮因素，而酒店業通過資產重新定位、運營創新和資本多元化來予以適應的能力，正在為增長開啟重大機遇。」
全行業齊聚香港，共探亞洲酒店業的未來發展方向
國際酒店業投資論壇亞洲峰會將於2026年9月16日至18日在香港麗晶酒店舉辦，匯聚500餘位投資者、所有者、運營商、開發商及酒店品牌，共同探索該區域下一階段的增長路徑。
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SOURCE Questex Asia