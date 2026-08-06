茶香雅韻：澳門瑞吉酒吧攜手 Saicho 呈獻期間限定下午茶體驗

澳門2026年8月6日 /美通社/ -- 澳門瑞吉酒吧今夏攜手英國高端氣泡茶品牌 Saicho，共同呈獻期間限定下午茶體驗。是次合作以茶香為主軸，糅合英國下午茶傳統與亞洲茶藝文化，透過精緻美饌、特色氣泡茶及創意調酒，帶領賓客展開一場探索風味與感官層次的午後旅程。 澳門瑞吉酒店總經理道格拉斯 (Stuart-Wayne Douglas)先生表示：「瑞吉品牌一直致力透過餐飲體驗講述故事。我們很高興與 Saicho 合作，透過茶葉、工藝與風味的結合，為賓客帶來耳目一新的下午茶體驗，展現現代奢華餐飲的另一種可能。」

英國氣泡茶品牌Saicho，以重新定義茶飲體驗為願景，嚴選來自亞洲著名產區的單一產地茶葉，結合英國工藝與24小時冷泡技術，打造兼具細膩香氣與豐富層次的氣泡茶系列。 澳門瑞吉酒吧 × Saicho 下午茶靈感源自英國與亞洲文化交融的獨特背景。為展現氣泡茶與美食配搭的無限可能，澳門瑞吉酒吧廚藝團隊特別以 Saicho 三款標誌性茶款焙茶、大吉嶺茶及茉莉花茶為靈感，精心設計一系列鹹甜美點。從鮮味細膩的黃鰭吞拿魚他他配薯仔千層、煙燻三文魚慕斯，以及經典英式青瓜三文治及富港式風味的特色「蝦多士」，到融入茶香元素的茉莉花巴伐利亞忌廉配蜜桃茉莉花果凍及大吉嶺茶芝士蛋糕等，每份美點均經過悉心構思，與對應茶款相互襯托，展現和諧而平衡的風味體驗。

其中，帶有烘焙堅果香的焙茶為蘑菇及朱古力甜點增添更深邃的風味；擁有果香及淡雅茶韻的大吉嶺茶與煙燻三文魚及芝士風味相得益彰；而清新優雅的茉莉花茶則能提升海鮮的鮮甜層次。從鹹點到甜點，每一口皆展現主廚對茶餐搭配藝術的巧思演繹。 此外，賓客除可品嚐 Saicho 氣泡茶系列外，瑞吉酒吧更推出三款以品牌茶款為靈感的特色雞尾酒，包括融合焙茶氣泡茶與梅斯卡爾酒煙燻風味的 Twilight Ember、揉合大吉嶺氣泡茶與黑麥威士忌層次的 Darjeeling Dawn，以及以茉莉花氣泡茶結合琴酒的 Jasmine Bloom，以創新調酒藝術展現 Saicho 氣泡茶的獨特個性，並為傳統下午茶體驗注入嶄新演繹。

澳門瑞吉酒吧 × Saicho下午茶套餐： 供應時段： 於2026年8月1日起每天供應

於2026年8月1日起每天供應 時間： 下午3時至6時

下午3時至6時 價格： 澳門幣538++（兩位用，包括兩杯自選飲料） 澳門幣738++（兩位用，包括兩杯精選法國凱歌香檳）

地點： 瑞吉酒吧，澳門瑞吉酒店二樓

瑞吉酒吧，澳門瑞吉酒店二樓 預約： 建議提前預訂 電話：+853 2882 8898 電郵： [email protected] 網址： www.thestregisbarmacao.com

建議提前預訂 關於Saicho 創立於 2020 年，Saicho 以匠心呈獻令人難忘的氣泡茶體驗，為每一次相聚與慶祝加冕。品牌由一對來自英國及香港的夫婦創立，銳意打造世界頂級氣泡茶，在口感、收藏價值及優雅格調上皆無可比擬。

Saicho專為真正懂得品味的人而設 -- 他們追求層次、品味，從不與平庸妥協。 品牌現於英國、香港及杜拜皆設有辦公室，持續拓展全球業務，同時堅守對卓越品質、精湛工藝與文化傳承的承諾。 Instagram - @saichodrinks

經銷商 - https://hk.saichodrinks.com/pages/stockists 關於澳門瑞吉酒店 澳門瑞吉酒店位於澳門路氹金光大道，坐落在繁華的娛樂中心，設有400間雅緻華麗的客房及套房。位於澳門瑞吉酒店一樓的 「雅舍」 由行政副助理主廚Michele Dell'Aquila主理，將地中海餐颯體驗提升至全新境界。餐廳以精湛工藝呈現海鮮料理、特色炭烤美饌及特調雞尾酒，巧妙融合傳統精髓與現代風尚。瑞吉酒吧為賓客提供世界級的精選美酒佳釀以及澳門瑞吉酒店帶有獨特澳門文化氣息的血腥瑪麗—東方瑪麗。精緻的澳門瑞吉水療中心位於飯店的38樓，是全澳最高的水療中心，俯瞰金光大道醉人美景，開啟一場感官與藝術的沉浸式體驗。會議及宴會設施方面，位於5樓的阿斯特宴會廳高雅壯麗，總面積為628平方米，適合舉辦盛大晚宴、企業活動及婚禮。更多詳情，請瀏覽網站www.stregismacao.com。隨時掌握澳門瑞吉酒店的最新動態，可在Facebook或Instagram 上關注@stregismacao，或在微信上關注@stregismacao。