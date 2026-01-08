瑞博生物（06938.HK）成功在香港交易所主板掛牌上市

本次全球發售，瑞博生物共計發行3161.04萬股，發行價為每股57.97港元，募集資金總額超18億港元。本次招股公開發售部分獲超100倍認購，國際發售部分達到16.7倍認購，體現了全球投資者對小核酸賽道價值及公司實力的高度認可。本次IPO募集款項將為公司核心業務的推進提供堅實的資金支持。同時，發行引入華夏基金、大成國際及大成基金、泰康人壽等12家重量級基石投資者，彰顯頂尖機構對公司長期前景的堅定信心。

香港2026年1月9日 /美通社/ -- 今日小核酸藥物領軍企業蘇州瑞博生物技術股份有限公司（「瑞博生物」或「公司」，股份代號：06938.HK）正式登陸香港交易所主板，標誌著中國藥企在siRNA創新藥賽道的資本化突破，為行業發展注入新動能。

瑞博生物創始人、董事長兼首席執行官梁子才博士表示：「登陸港交所是公司發展的重要里程碑。我們衷心感謝全球投資者的信任與支持。未來將依托國際資本市場，加速小核酸藥物全球臨床開發與商業化，強化技術領先優勢，為全球患者帶來突破性療法，為股東創造長期價值。」

募集資金將聚焦四大方向：推進核心產品全球多中心臨床研究；支持在研管線臨床前及臨床階段研發；迭代升級小核酸遞送技術等平台；補充營運資金及一般企業用途。

作為行業先行者，瑞博生物構建了擁有自主知識產權的全技術鏈研發平台，其創新的肝靶向RiboGalSTARTM遞送技術已成功推動多個產品進入臨床II期階段。公司在昆山、北京及瑞典哥德堡設有研發中心，形成了國際化研發體系，具備從早期研發到全球臨床開發的全流程能力。本次上市由中金公司、花旗集團擔任聯席保薦人，為順利登陸資本市場提供專業支持。