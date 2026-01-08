PhotonPay光子易完成數千萬美元B輪融資，重新定義下一代全球數字金融與支付基礎設施

香港2026年1月9日 /美通社/ -- 全球 AI 驅動的數字金融與支付基礎設施平台 —— PhotonPay 光子易今日正式宣佈完成數千萬美元 B 輪融資。本輪融資由 IDG Capital 領投，高瓴創投（GL Ventures）、Enlight Capital、Lightspeed Faction、Shoplazza 跟投，並由 Blacksheep Technology 擔任獨家財務顧問。新資金將重點用於深化全球支付網絡部署、升級底層技術架構，並進一步鞏固其在風險管理領域的核心競爭力，加速全球業務的規模化進程。 作為全球數字金融與支付基礎設施的重要建設者，PhotonPay光子易致力為全球企業提供安全、合規、高效的資金解決方案。目前，公司已在全球設立11個營運中心，擁有超過300人的專業團隊。其服務覆蓋電商、B2B貿易、網上旅行社（OTA）、國際物流等核心場景，並深度滲透AI、SaaS及數娛等新興經濟賽道。

透過優化底層支付與清算能力，PhotonPay光子易已成功協助數萬家企業將資金流轉成本降低逾 75%，並成功提升企業財務營運人效達 60%。 PhotonPay光子易透露，本輪資本的注入，將全面驅動 PhotonPay光子易在基礎設施、產品生態、技術架構及全球合規四大核心維度進行跨越式戰略升級： 一、 深化底層基建，連接全球網絡 憑藉與J.P. Morgan（摩根大通）、渣打銀行、星展銀行、Mastercard等國際銀行及卡組織的合作，PhotonPay將進一步強化全球賬戶、發卡、收單、分發及匯兌相關的服務能力。在嚴守各法域牌照資質與合規性的基礎上，透過與全球支付網絡的深度直連，為客戶提供銀行級的資金處理穩定性與極致的交易時效。

二、 拓展產品矩陣，構建資金閉環 PhotonPay 光子易將持續深耕嵌入式金融，並橫向開拓以「企業級增值服務」為核心的第二增長曲線。公司計劃於 2026 年起，以香港市場為首站，分階段推出餘額理財、靈活信貸等多元化創新產品，並同步部署區塊鏈驅動的下一代支付基礎設施。此舉旨在精準解決企業流動性管理痛點，最終實現一站式打通「收、管、付」全鏈路資金閉環，為客戶構建更具韌性和全球競爭力的商業生態。 三、 技術架構革新，AI賦能風控 作為技術驅動型企業，PhotonPay將啟動底層系統的智能化重構：

風控層面 ：引入多維度數據與自研 AI大模型，全方位增強AML（反洗錢）與反欺詐體系。透過深度學習技術，推動風控機制從「被動防禦」向「精準預判」質變，在保障資金安全的同時大幅降低誤報率。

清算層面 ：深化分佈式賬本技術（ DLT）應用，利用智能合約重塑全球結算的自動化與透明度，大幅減低交易摩擦與流轉成本。 四、 加速全球合規，深耕新興市場 PhotonPay持續聚焦於北美及關鍵新興市場，在全球範圍內系統性地獲取關鍵金融支付牌照，以築牢合規與信任的基石。與此同時，公司將大力打造一支深諳市場與法規的本地運營團隊，致力於為客戶提供一個兼具全球視野與本地智慧的高適應性金融基礎設施。

PhotonPay 光子易創始人兼 CEO 陳敏（Lewison Chen）表示： 「B 輪融資不僅是對 PhotonPay 構建全球數字金融網絡成果的驗證，更賦予了我們重塑行業底層架構的使命。我們將堅定投入於建設下一代金融基礎設施：以全球持牌網絡夯實合規基石，用 AI 與區塊鏈技術消弭傳統支付邊界。我們的目標是打造一個開放、智能且具備高度韌性的價值網絡，賦能企業在複雜多變的全球環境中，實現資金流轉的極致效率，從容穿越週期。」 本輪領投方IDG Capital 表示： 「我們長期關注全球金融科技領域的結構性機遇，致力於尋找那些能在不確定性中，通過技術構建確定性的行業變革者。PhotonPay 展現出的不僅是技術上的領先，更是一種對金融本質的深刻洞察。團隊在合規風控上的嚴謹佈局，以及長期價值的堅守，使其在眾多競爭者中脫穎而出。PhotonPay 正在構建的，不僅是資金的通道，更是全球數字經濟的信任樞紐。我們看好其成為連接全球市場的基礎設施級平台，並期待與團隊共同見證這一進程。」

Enlight Capital 創始合夥人Anthony Zhu表示： 「AI 與區塊鏈等創新技術將重塑全球金融體系。我們尋找的不是建立於傳統金融之上的修補型產品與服務，而是能在根本上重構金融業務環節的新技術範式與解決方案，真正讓金融在全球範圍內變得更加普惠透明。我們看到了 PhotonPay 成為未來數位化與 AI 原生世界中基石金融服務供應商的巨大潛力，也在其創始人陳敏身上看到了新一代金融科技創業者的成功要素——熱愛技術、積極求變、不懼競爭、擁抱全球。」 關於 PhotonPay 光子易 成立於 2015 年，PhotonPay 光子易是一家 AI 驅動的金融基礎設施平台，致力於為全球經濟構建數字支付網絡。PhotonPay 在全球設有11個辦事處，業務覆蓋超過 200 個國家和地區，賦能企業實現高效、安全且一體化的全球增長。

註：

PhotonPay 致力於區塊鏈創新應用，構建數位金融支付基礎設施，嚴守各地法規、以合規為核心。

本文內容僅供參考，不構成任何投資建議、邀約或要約邀請。虛擬資產及金融理財產品具有市場風險，投資者應諮詢專業顧問。本文提及之產品規劃屬於前瞻性陳述，本公司對因參考本文資訊而產生的後果不承擔法律責任。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/photonpayb-302657099.html SOURCE PhotonPay