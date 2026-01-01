香港童軍115周年啟新章：逾百年傳承，與青少年同行

新聞發布會回顧童軍百年歷程 展示115周年重點慶祝活動與未來展望

香港 - 2026年1月9日 - 香港童軍總會（下稱「總會」）於昨日（1月8日）假香港童軍中心周湛燊集會堂隆重舉行「香港童軍115周年新聞發布會」，向社會各界及傳媒朋友回顧童軍運動紮根香港逾一世紀的豐碩成果，並預告一系列為慶祝115周年而精心策劃的多元化活動。是次發布會不僅標誌著香港童軍踏上新台階的重要時刻，更首播115周年主題宣傳短片，展現童軍運動與時俱進的精神，印證香港童軍在青少年培育工作上的持續創新，實踐「對國家盡責任，對別人要幫助」的堅定承諾。香港童軍總會始終致力培育具責任感的公民，積極推動童軍運動發展。2026年是香港童軍115周年，總會以「百載傳承 同行未來」為主題，籌備一系列涵蓋陸、海、空及藝術領域的精彩活動。其中亮點之一，是將年度重點活動「童軍國家安全日」移師至維多利亞公園舉行，擴大規模，邀請全港童軍成員及市民共同參與，攜手見證香港童軍邁向新里程的喜悅時刻。發布會由童軍大使周奕瑋主持，首先為大家介紹115周年四大慶祝活動：為115周年慶典揭開序幕，預計吸引超過6,000名童軍成員、本地、內地及海外嘉賓，以及公 眾人士假香港體育館參與，共同見證香港童軍運動的重要里程碑。活動融合軍樂匯演、歷史展覽、互動攤位、表演環節及特色活動，回顧香港童軍運動百載發展歷程，展示童軍技能與特色，並推廣國家安全訊息，預計參與人數約一萬人。匯聚本地及海外童軍成員，透過帆船、獨木舟、直立板、龍舟及童軍標準艇等多項專業水上項目，體驗海上歷奇的精神與挑戰，展現童軍在海事技能訓練的成果，拓展青少年的國際視野與成長體驗。為期四日三夜的度假營設有「跨越百載進未來創意坊」、「環保永續樂居園」、「運動競技大 激鬥」、「歷奇活動齊挑戰」、「森林舞動狂歡夜」及「千人齊唱營火會」等豐富項目，讓幼 童軍在歡樂、挑戰與合作中，締造難忘的童軍回憶。緊接其後，由香港童軍總會香港總監黎偉生致辭。黎總監於致辭時表示，香港童軍總會始終堅持「世界是最好的課堂」理念，積極推動童軍成員走出香港，通過參與內地交流及海外童軍活動，感受多元文化、拓闊國際視野、建立跨地域友誼。未來總會將繼續策劃更多高質量交流項目，支持更多童軍成員走訪內地、走向世界，成長為兼具家國情懷與國際視野的新一代領袖。「『百載傳承』初心不變，『同行未來』使命在肩」。黎偉生亦向長期以來支持香港童軍運動的各童軍領袖、家長、合作夥伴、社會各界持份者及每一位同行者致以衷心感謝，並承諾會繼續與社會各界攜手並肩，為青少年搭建更廣闊的成長平台，培育更多優秀人才，為國家與社會的發展作出更大貢獻。會上亦播放了香港童軍115宣傳片創作總監周國豐的分享，包括他對香港童軍銘言及理念的認同，並藉著香港童軍踏入115周年之際，寄語年輕人：「無論是像我這麼新的童軍、或者正在參與童軍，又或是尚未加入童軍的朋友，在現今的社會也許會感覺心靈上有不安和混亂，但希望人與人之間的連結，去服務社會的精神可以一直推廣下去。童軍絕對是一個很好的機構，讓人與人連結，將這種很善良的精神發放出去。在這個年代，這個世紀，是很需要這種精神的，希望童軍在未來的日子會更發揚光大，發光發亮。」發布會另一焦點為首次播放「一世童軍」宣傳短片，片中輯錄了香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉教授的珍貴分享及其少時參與童軍活動的相片花絮。梁教授在宣傳片中提到「相信每一位參加過童軍的小朋友或大朋友，都會異口同聲地告訴你，童軍是一個非常正向的群體活動。童軍的群體性和紀律，是書本上、課室裏學不到的東西。」他亦提到童軍對自己最大及明顯的影響是「先想別人、先想社會的貢獻精神。無論是對於在大學醫學院、政府、慈善或非牟利團體的工作，或多或少，是與小時候每星期參與童軍集會潛移默化所學的有關。」發布會緊接由太極樂隊主音及結他手鄧建明（Joey TANG）現場演繹為香港童軍創作的歌曲《信誓》，以音樂傳遞童軍精神。此外，香港童軍總會宣布與潮流玩具品牌泡泡瑪特國際集團合作，推出香港童軍115周年紀念盲盒，以創新設計吸引年輕族群，提升童軍運動的普及度。而香港童軍115周年童軍獎券籌款活動的贊助商比亞迪香港，更慷慨捐出電動車作為頭獎，以實際行動支持童軍運動的長遠發展。大會特別向比亞迪香港致送紀念品，以感謝他們對香港童軍運動的鼎力支持。發布會在嘉賓大合照及媒體訪問環節後圓滿結束，現場氣氛熱烈。童軍大使周奕瑋誠邀各界持續關注香港童軍115周年的最新動態，積極參與及支持各項慶祝活動，共同見證香港童軍寫下輝煌的一頁。