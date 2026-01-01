AbbyPay全力支持陳健安【時的狀態】演唱會

AbbyPay

AbbyPay是由亞太區領先支付科技公司交易寶有限公司（The Payment Cards Group Limited）所推出的創新支付品牌。其核心產品SoftPOS解決方案，讓商戶只需使用具NFC功能的Android裝置，即可直接受理感應式支付，無需傳統刷卡機或額外硬體，大幅降低設備購置與維護成本，簡化營運流程並提升效率。AbbyPay同時提供支付服務商即服務（PFaaS）平台，協助支付服務供應商快速開發並推出自有品牌SoftPOS服務，加速市場布局。AbbyPay願景是賦能亞太地區本地商戶，以更低門檻、更靈活的方式數碼化轉型，抓住電子支付趨勢與活動經濟帶來的商機，推動業務持續成長。