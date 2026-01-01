UABBHK 2025 最後倒數 把握機會探索 AI 強化建築，展期至 1 月 24 日止

香港 - 2026年1月9日 - 2025 港深城市\建築雙城雙年展（香港）（UABBHK 2025）已進入最後兩週倒數階段，兩個展區分別位於北角的油街實現藝術空間（Oi!）及九龍灣的東九文化中心（EKCC）。本屆雙年展由香港建築師學會雙年展基金會主辦，並由香港建築師學會、香港規劃師學會及香港設計師協會協辦；文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處（CCIDA）為主要贊助機構。



建築作為公眾參與的表現舞台



UABBHK 2025 以「建科盛典：建築科技與表現平台」為主題，探討人工智能（AI）如何重塑建築的本質與角色。建築不再只是靜態物件，而是成為一個動態的、與觀眾互動的公共舞台。觀眾不僅是參觀者，更是共同創作未來城市敘事的參與者。透過超過 25 組來自本地及海外的展品，觀眾得以一同思考，當 AI 技術介入城市與空間，建築如何成為一種媒介，承載創意、倫理與公共責任。



不容錯過的展品亮點 — 把握最後機會探索多元作品



隨著雙年展逐步進入尾聲，策展團隊邀請觀眾把握最後機會，欣賞極具視覺衝擊力與思辨深度的精彩展品。



於油街實現（Oi!）展場，江貝詩與胡晞嵐的作品《AI時代的聖域：人與神的都市空間聯繫》運用 AI 工具生成個人化神龕空間，探討靈性儀式於高密度城市中的再詮釋。另一邊，《島圖騰》由香港島嶼研究所創作，利用水波、光影與聲境，建構一座多感官的紀念柱，詩意地回望香港島嶼的歷史與地理記憶。



在東九文化中心（EKCC）展場，《眾生鏡 — Genius Loci》由跨媒體創意團隊XCEPT設計，觀眾可提交個人情感與城市記憶，轉化為生成式的「記憶場域」，建構屬於香港的集體建築記憶。《石境共生：AI 驅動的社區家園》由陳書凝設計，提出一套結合機器學習與本地建材的共創平台，探索社區參與式的可持續住宅方案。另一展品《合築．智亭》由祈宜臻教授與香港理工大學建築學系學生攜手創作，回收金屬鷹架構建臨時涼亭，透過互動媒體分享地區故事與社區記憶。而《計算仿生美學：仿生製造中的文化自然結合》則由吳正研、孟精遠與卡洛斯·裡維拉聯合創作，透過AI與模組化設計，打造可降解原型結構，實驗性地將文化敘事與生態修復融合於同一建築語境中。



AI 建築現場解碼：「科技星期日」及導賞團



UABBHK 2025 最後一場「科技星期日」論壇將於2026 年 1 月 18 日於 Oi! 舉行，分為上、下午兩場。上午場《AI 都市中的文化身分與儀式空間》由黃頌凝、江貝詩及林穎詩主講，探討非正式神龕、來世經濟及 AI 生成的花墟未來。下午場《工藝、算法與機械人製作》則邀請高仕棠、Garvin Goepel、蘇暢等講者，聚焦 AI 助力下的工藝建築與材料生成。



配合論壇，展覽將於1 月 11 日與 1 月 18 日兩天，於 Oi! 與 EKCC 展場舉行免費導賞活動，參加者須預先在UABBHK 2025 官方網站上登記。



跨境對話延續：深圳展場同步開展



除香港展區外，UABBHK 2025 亦參展深港城市／建築雙城雙年展（深圳）(UABBSZ)，並已於 2025 年 12 月 31 日假深圳河套科創中心開幕。UABBSZ 以《城市劇場》為主題，將深圳這座城市視為舞台，建築、科技與市民日常在此交織演出。UABBHK 2025 在深圳展區的場內設有象徵深港連結的「隧道門戶」裝置，體現兩地策展語境與空間敘事的連貫性。



UABBHK 2025香港站的展覽詳情及入場資訊



