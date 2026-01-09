馬來西亞國際航空全球「Time for New Chapters」活動啟航 迎接新一年新啟程

馬來西亞吉隆坡2026年1月9日 /美通社/ -- 馬來西亞國際航空誠摯邀請旅客迎接 Time for New Chapters 全新年度主題活動，以嶄新起點為靈感，開啟屬於自己的旅程篇章。隨著 2026 年到來，馬航鼓勵旅客提早規劃一整年的重要旅程，無論是休閒度假、探親訪友、人生里程碑時刻，或是商務出行，都能展開更有意義的飛行體驗。 本次活動即日起開放訂位至 2026 年 1 月 20 日，適用旅遊期間至 2026 年 11 月 30 日。旅客可提早鎖定 2026 年行程，享有 來回含稅票價新台幣 8,250 元起的限時優惠。

Enrich 會員將於 2026 年 1 月 6 日 享有指定優惠票價的優先訂位權，並可在促銷票價基礎上再享額外 5% 折扣。尚未加入 Enrich 的旅客亦可於活動期間註冊，享有同等專屬優惠與更多旅遊加值回饋。 Time for New Chapters 為旅客開啟馬來西亞國際航空持續擴展的全球航網，無論是探索全新目的地，或重返熟悉城市，都能輕鬆成行。旅客可銜接前往倫敦、巴黎、奧克蘭、墨爾本等國際城市，亦可經由姊妹航空 Firefly 自吉隆坡國際機場第一航廈轉機前往宿霧、暹粒與喀比等區域度假勝地。

此外，馬航的 Bonus Side Trip（BST）大馬轉機隨心飛計畫，將中途停留轉化為探索馬來西亞的機會，從文化底蘊深厚的檳城到風景純淨的蘭卡威，進一步呼應 Visit Malaysia 2026，將吉隆坡定位為連結亞洲與全球旅程的友善門戶。 除了航網連結，馬來西亞國際航空亦致力於打造舒適愉悅、極具馬來西亞特色的機上體驗。搭乘馬航新世代 A330neo 客機前往東京、峇里島、墨爾本、雪梨與奧克蘭等航點的旅客，可享受以舒適度與細緻巧思為核心的升級機艙設計，包括符合人體工學的座椅與大型高畫質機上娛樂螢幕，提供更順暢且放鬆的飛行體驗，並展現馬航持續推動機隊現代化的成果。

部分機型亦提供 MHstudio 機上娛樂系統，並透過 MHconnect 於所有艙等提供免費 Wi-Fi，讓旅客在旅途中隨時保持連線與娛樂不中斷。 機上體驗亦因 Best of Malaysia 2026 與 Best of Asia 2026 機上餐飲計畫而更臻豐富，將亞洲風味與故事帶上雲端。 2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 期間，Best of Malaysia 以輪替方式呈現各州代表性佳餚，首波推出雪蘭莪風味料理，如 Daging Semur（燉牛肉） 與 Ayam Semur（燉雞），搭配香氣四溢的 Nasi Minyak，於吉隆坡飛往沙巴與砂拉越的指定航班供應。 同時，Best of Asia 於 2026 年 1 月 1 日至 4 月 30 日 推出韓式與泰式經典料理，包括 Spicy Gogi Jorim、Dak Bokkeum Tang、Pad Phet Chicken 與 Massaman Curry，於吉隆坡往返沙巴、砂拉越、首爾及部分區域航線供應，適用於 商務艙套房、商務艙與經濟艙，為機上餐飲帶來更多層次與選擇。

與馬來西亞國際航空一同迎接 2026 年，規劃充滿冒險、放鬆與探索的精彩旅程。立即透過馬來西亞國際航空官網或手機 App 訂購下一段旅程，親身體驗溫暖細緻的 馬來西亞式待客之道。 關於馬來西亞國際航空 馬來西亞國際航空是馬來西亞的國家航空公司，提供全方位的高品質航空服務，往返馬來西亞及國際航線。作為通往亞洲與全球的樞紐，馬來西亞國際航空每日承載高達 40,000 名旅客，提供靈感來自馬來西亞多元文化的難忘旅程。馬來西亞航空展現了國家的傳統、美食與文化，並以「馬來西亞式待客之道」為核心，於每個服務環節中帶來無與倫比的體驗。

自 2015 年 9 月起，馬來西亞國際航空由 馬來西亞國際航空有限公司 擁有並營運，隸屬於 馬來西亞國際航空集團（Malaysia Aviation Group, MAG）。MAG 是一個全球航空集團，涵蓋多元航空及旅遊解決方案，以滿足國際航空旅行需求。 作為 oneworld® 聯盟成員，馬來西亞國際航空可提供通往全球 170 個國家、超過 900 個目的地的航點選擇。更多資訊請造訪 www.malaysiaairlines.com 或下載「馬來西亞國際航空」App。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/time-for-new-chapters--302657267.html SOURCE 馬來西亞國際航空公司