Bybit現貨2025年度亮點：率先佈局高潛力資產機遇

阿聯酋迪拜2026年1月9日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 已發佈Bybit現貨交易平台2025年度亮點，標誌著其業務線經歷轉型突破之年。通過始終保持先於市場熱度的戰略定位，Bybit現貨在高潛力代幣獲得廣泛關注前便提前甄選上架，為交易者創造了領先佈局機遇與豐厚回報體驗。

領先市場：TRUMP、XAUT、xStocks、TUNA及MET

Bybit現貨幫助用戶把握全年重要資產發行的先發優勢。平台率先上線的2025年首個現象級迷因幣TRUMP，歷史最高漲幅達548%；在現實世界資產代幣化領域，Bybit開創性地支持黃金背書代幣XAUT（歷史最高漲幅127%）登陸中心化交易所，以及上線鏈上交易以捕捉傳統股票增值機遇的xStocks，其中GOOGLX漲幅超過107%。