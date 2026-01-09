從交易到財富守護：Bybit Private Wealth Management公佈2025年業績與新年展望

阿聯酋迪拜2026年1月9日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 公佈了Bybit Private Wealth Management（私人財富管理業務，簡稱「PWM」 ） 2025年的年度業績 。報告顯示，其旗艦高收益泰達幣(USDT)策略驅動下的頂級基金年化收益率(APR)達20.30%。這一業績反映出，高淨值投資者越來越傾向於在波動劇烈的方向性押注之外，尋求多元化、穩健且風險可控的回報。

業績最佳的基金： 年化收益率20.30%（基於USDT的高收益策略）

年化收益率20.30%（基於USDT的高收益策略）

基於 USDT的策略： 平均年化收益率9.61%

平均年化收益率9.61%

基於比特幣(BTC)的策略：平均年化收益率4.54%

從「高利率平台期」到流動性回歸

Bybit PWM年度報告還深入剖析了2025年充滿挑戰的宏觀經濟框架。塑造該年度市場格局的關鍵動態包括：央行持續收緊政策、監管發展波動不定，以及機構投資者有選擇性的採納 -- 他們更青睞成熟的協議和擁有良好歷史記錄的創收策略。

儘管面臨重重阻力，Bybit PWM的Delta中性套利策略表現得尤為堅韌，在市場嚴重下行期間表現出強大的逆週期特性。