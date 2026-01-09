Mantle Vault沉資達到1億美元大關，鞏固Bybit作為鏈上收益首要入口的地位

自成為 Bybit Earn 產品體系的一員以來，Mantle Vault的年利率(APR)始終維持在7%以上。它通過在包括Aave V3在內的經過審計的協議上部署Delta中性策略，持續提供具有競爭力的收益，收益來源涵蓋穩定幣借貸、質押獎勵以及協議激勵。這款普惠型產品兼顧誘人收益與靈活流動性，大部分提款可以在0至3天內完成處理，且無訂閱費用，最低入金門檻僅需10個泰達幣(USDT)或USDC。 通往鏈上金融新時代的大門 推出Mantle Vault標誌著中心化分發與去中心化執行融合邁出了重要一步，它使用戶能夠通過熟悉的中心化金融(CeFi)界面，採取市場中性型鏈上收益策略，同時保留去中心化金融所具備的透明度、可組合性及高效性。

Mantle Vault資產管理規模已超1億美元且仍在持續增長，其受歡迎程度印證了投資者對Mantle基礎設施作為可擴展鏈上策略執行層的信心。與此同時，Bybit的全球分銷網絡持續為數以百萬計的用戶提供主要接入渠道，助其以簡便方式獲取複雜的去中心化金融收益機會。 這款革命性的收益型穩定幣資產管理產品旨在加速鏈上收益的普及應用，成為Bybit Earn與Mantle 2026年更廣泛的現實世界資產(RWA)及中心化去中心化金融(CeDeFi)戰略的重要組成部分。 Emily Bao, Key Advisor at Mantle表示：「Mantle Vault清晰展現了我們在2026年如何加速推進達成RWA使命的例子。通過將中心化金融的分發渠道與全鏈上收益生成及執行機制相結合，這展示了Mantle如何推動機構級去中心化金融從小眾用例邁向主流金融體系。」

Jerry Li, Head of Financial Products and Wealth Management at Bybit則表示：「用戶已準備好接受專業管理的透明鏈上收益產品。Mantle Vault證明，當機構級基礎設施與用戶友好型入口相結合時，就能推出同時獲得零售投資者和專業投資者青睞的去中心化金融解決方案。」 產品要點： 經證實的業績表現： 在不同市場環境下均能持續提供穩定的市場中性型收益的過往記錄

在不同市場環境下均能持續提供穩定的市場中性型收益的過往記錄 機構級基礎設施： 基於經過審計的智能合約構建，資產托管於Aave V3協議（主要部署在以太坊主網）

基於經過審計的智能合約構建，資產托管於Aave V3協議（主要部署在以太坊主網） 完全透明： 策略部署全程鏈上執行，實時可查

策略部署全程鏈上執行，實時可查 靈活存取： 無鎖定期限制，提款申請通常在0至3天內處理完成

無鎖定期限制，提款申請通常在0至3天內處理完成 准入門檻低：最低存款額為10個泰達幣或USDC

該產品依托Cian專業的鏈上資產管理基礎設施運行，該設施將複雜的去中心化金融策略抽像為簡單易用的金庫產品，同時在Mantle低成本、高性能的執行環境中，確保全程透明且具備可組合性。

關於Bybit Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit成立於2018年，致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。