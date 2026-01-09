OSL 集團榮登2025畢馬威中國金融科技企業雙50榜單

香港2026年1月9日 /美通社/ -- 亞洲領先的穩定幣交易及支付平台OSL集團（863.HK）今日宣布，憑藉在數字資產領域的卓越技術實力、嚴謹的合規體系以及深度產業賦能實踐的綜合實力，公司正式入選「2025畢馬威中國金融科技企業雙50榜單」，躋身「綜合金融科技」賽道的領軍行列。作為香港數字資產行業的標杆，OSL集團的入選不僅彰顯了其在亞洲市場的領先地位，也體現了專業機構對其推動數字金融高質量發展的充分肯定。 「中國金融科技企業雙50榜單」多年來被視為中國金融科技發展的風向標，旨在發掘並推介引領行業變革、具備長期可持續增長潛力的領軍企業。本次評選從科技與數據、創新與變革、金融服務普及、資本市場認可度、行業發展前瞻度五個核心維度，對企業進行全方位、多層級的深入評估。

OSL集團始終堅持「合規为本」，將賦能實體經濟作為技術創新的落腳點。通過深度整合區塊鏈、大數據與人工智能等前沿技術，公司致力於重塑支付科技與穩定幣在跨境支付中的應用邏輯，有效解決傳統金融體系中結算周期長、跨境成本高的痛點，為進出口貿易及產業金融提供高效的數字支付支持。同時，OSL積極推進資產代幣化的落地與創新，構建起連接傳統金融市場與數字生態的合規通道。 OSL集團首席財務官黃冠文表示：「我們非常榮幸能入選『2025 畢馬威中國金融科技雙50榜單』。這一榮譽是對 OSL堅持合規與創新並重的发展方向的高度認可。金融科技的生命力在於其對實體產業的賦能深度，OSL集團將持續深化區塊鏈、大數據及人工智能等領域的底層創新與運用，通過穩定幣支付與資產代幣化解決方案，不斷提升金融服務的質效。」

作為香港乃至亞洲數字資產行業的領軍者，OSL集團將積極踐行合規為本的全球化戰略，公司目前已於全球逾10個國家和地區，申請和取得了超過50張交易與支付牌照及註冊。展望未來，OSL集團將繼續秉承在確保安全合規的前提下，持續優化數字資產交易與支付體驗，並致力於通過前瞻性的數字金融服務和技術，在全球數字金融變革的浪潮中，持續為用戶創造長期價值，推動構建更加開放、高效的全球數字金融新生態。 關於OSL集團 OSL集團（港交所：863.HK）是亞洲領先的穩定幣交易及支付平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。

