STARTRADER 以 NBA 官方合作夥伴身份開啟 2026 年

阿聯酋杜拜2026年1月9日 /美通社/ -- 為配合其業務策略方向，STARTRADER 與美國國家籃球協會（NBA）達成協議，正式成為該聯盟的官方合作夥伴；此舉標誌著該公司在持續增長及業務擴展的進程中，立下重要里程碑。 球迷將於 NBA 各個主要接觸點看到 STARTRADER 的品牌蹤影。從場館內的背景板，到轉播可見的廣告位置及特選聯盟媒體平台，隨著觀眾全年透過數碼渠道、廣播及精選現場賽事體驗精彩內容，STARTRADER 將獲得極具影響力的品牌曝光。這些推廣活動不僅加強了品牌的全球佈局，亦鞏固了其創新理念；此外，NBA 與 STARTRADER 亦將聯手推行社會影響力計劃。

「此次合作反映了 STARTRADER 作為全球品牌的發展方向，」STARTRADER 行政總裁 Peter Karsten 先生表示，「與 NBA 結盟，加強了外界對我們品牌的信任，並支持我們在國際舞台上，與同樣致力於長遠增長的機構並肩前行的願景。」 「隨著我們繼續在中東地區推廣籃球運動及拓展 NBA 的版圖，我們期待與 STARTRADER 緊密合作。」NBA 中東戰略與發展總監 David Watts 表示，「該地區是聯盟的重點發展市場，是次合作反映了我們致力與志同道合的品牌攜手，利用最新科技創新與球迷互動的決心。」 這項合作與 STARTRADER「建基於信任，驅動於增長」的品牌重塑定位一致。這反映了該品牌在持續與具備跨文化及跨市場深遠影響力的國際級機構合作時，所取得的增長成果。

這一發展方向的核心，在於 STARTRADER 致力讓全球交易變得觸手可及且值得信賴；這些賦能原則，正如 NBA 透過籃球運動連結全球數以億計球迷的角色一樣，彼此呼應。透過具透明度的准入機制、先進工具及可靠的支援，STARTRADER 建立了一個讓交易者和合作夥伴能充滿信心地共同成長的交易環境。 適逢 NBA 慶祝第 80 個賽季，STARTRADER 將繼續致力鞏固多年來建立的堅實基礎，以支持在不斷演變的金融格局中實現長遠增長。這項合作標誌著 STARTRADER 作為活躍於世界舞台的全球品牌，正持續蛻變。

STARTRADER 簡介 作為全球領先的經紀商，STARTRADER 為全球 200 多個地區的客戶提供具透明度的交易環境及卓越服務。我們提供廣泛的交易產品，包括外匯、貴金屬、股票、指數、大宗商品及交易所買賣基金（ETF），並配備多元化的交易平台。此外，我們為機構客戶提供量身定制的流動性解決方案，展現全面的服務能力，從而在行業中佔據獨特地位。STARTRADER 受五大頂級監管機構（SCA、ASIC、FSCA、FSA 及 FSC）監管，確保為客戶提供最高標準的安全與信任。 https://www.startrader.com/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/startrader--nba--2026--302657302.html SOURCE STARTRADER