《逆轉上半場》 理想化至難以想像

這是一部看牌面無論如何也會輸的電影，而實際上，尤其面對《尋秦記》排山倒海的排片量，《逆轉上半場》似乎也到此為止。 由黃柏基執導這部關於足球的電影，關於追夢與現實中的妥協。看得出導演的善良，令電影有著滿滿的愛心溢出。一班有足球夢的小朋友，原本只是在球場插科打諢，對足球有興趣，卻不知道該如何延續這個夢想。在很多人心目中，足球也不過是空閒時間到球場打發時間的運動，但對這群小朋友來說，他們卻視之為自己人生最大的興趣(暫時)。

幽默的勇氣可嘉 電影憑著梁詠琪Gigi飾演的有錢人角色，當她遇到財困，要東山再起時，遇到熱愛足球的尊貴客戶。Gigi飾演的角色，有著永不言敗的個性，她認為只要自己一天相信自己未輸，就不會是真真正正輸了。這是一個信念的遊戲，只要信，就有贏的機會。她與尊貴客戶找來教練特訓一班小朋友參加足球比賽，的確充滿勵志。 整體製作令人最感安慰的地方，就是電影並沒有賣慘。即使個個都是窮光蛋般，卻沒有甚麼角色會在怨天怨地。反而看到即使已經因意外成了殘障人士的陳湛文，在戲中他亦是一個笑柄，卻沒有以他的殘障來博取觀眾同情。反而會在殘障人士當中製造一些笑話，已經很久未見過有人如此膽大的以殘障人士作為嘲笑對象。然而這種幽默感，卻是觀眾久違了的笑點，看到的時候簡直有種令人放輕鬆的感覺。能夠在今時今日，有一些笑位令人開懷大笑的港產片，實屬難得。

演員演出自然 Gigi今次的演出很放得開，要飾演一位市儈的拜金主義單身中女，演繹得十分奔放。她與弟婦梁雍婷的一場對手戲，兩位演員亦表現出色，出色在於兩人同樣演得舒服自然，不覺得是在「演」。另外，飾演Gigi弟弟的陳獻略，這次在戲中飾演窮編劇，雖然此角色的意識形態有點老套，但他尚算演出自然。陳湛文與凌文龍二人當然也是電影的亮點所在，不少笑位都在他倆身上。 至於一眾小朋友，有些略帶模糊，記憶點不足。小女孩當然是令人最印象深刻的一位，但在劇情推進上，她除了媽媽不願她花時間踢波此阻力之外，似乎也沒有任何性格上的缺陷能夠改進。因此難以在電影中看見這個角色上的蛻變，如果要談蛻變，當然是女主角Gigi的蛻變最大，然而她為小朋友所犧牲的大屋，感覺上亦有些不切實際地理想化。這亦是觀眾能在電影中看得出創作人的好心腸，把最理想的超現實橋段放在電影中將之實現。