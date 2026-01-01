好多人以為藝人搵錢好易，企定定就變成一部吸金機器，但其實要粉絲肯課金，不是易事，要他們覺得物超所值，更是難上加難。然而陳展鵬和他的團隊，就做到這個高難度目標，用一場澳門生日限定粉絲見面會，讓粉絲覺得買了一次VIP人生體驗，亦讓其他藝人睇到點樣用腦做粉絲經濟。 我覺得大家都要同意這一句：你可以不喜歡陳展鵬，但你不可以不服他識玩。票價由$388到$1,288，聽落好似在割韭菜，但你見到禮物包就知道是賣大包，最平飛都有齊海報、手提袋、襪、水樽、應援手燈、年曆，仲有鉅記杏仁餅，幫你完成去澳門要有買手信先叫去過的KPI。

有買最平飛睇騷的KOL話「如果喺紅館，呢個係 $1,080 位」，可能這句說話或多或少都有點誇張成分，但他就講出了一個殘酷真相：香港觀眾早就被大場館、遠距離訓練到習慣受苦，突然有人可以讓你坐得近又睇得清，你會立即懷疑人生：咦？原來我可以唔使用望遠鏡追星？ 陳展鵬又演得又唱得，所以見面會一定少不免有唱歌環節，但最正是他再唱《Monica》。當年「Thanks Thanks Thanks Thanks，陳展鵬wow～」絕對是網絡經典，正常藝人可能會怕尷尬不敢再唱，但陳展鵬卻反其道而行，拎返出來唱之餘，仲要教埋跳舞。你諗諗就知這一步相當高明，將自己的meme提升至另一個層次，粉絲入場不止是見偶像，而是參與一場共同儀式。仲未完！有人要他擺「亞視月曆pose」合照，他照做。這一下真心要讚，這種肯自嘲、肯配合的功力，其實比營造其他人設都難，好多藝人最大包袱是怕失威，而陳展鵬最大武器是明知大家玩乜，但繼續同你們玩。

陳展鵬這場見面會就是比其他騷更識做出誠意。福利清清楚楚，節目有互動、有記憶點，令觀眾離場一刻不是只是記得「我見過陳展鵬」，而是記得「我被陳展鵬好好招呼過」。這種感覺才會令一個人由「路人」變成「好鵬友」。 不過，這條路一旦行開就好可能令粉絲上癮。因為觀眾的期待永遠都會升級：今年送襪，明年送甚麼？今年1vs10合照，明年要不要1vs5？觀眾一旦習慣了「抵」，你收斂少少就會被人話唔錫粉絲。粉絲經濟效果好，但亦好消耗心力，唱得、玩得好基本，仲要一直夠貼地肯親身落場。

但講到尾，我會願意給陳展鵬同團隊掌聲：他們證明了香港藝人其實仲有得做，只要你肯真心認真當一場見面會是一個作品，觀眾就自動會識得回報。因為香港人最現實，但亦最公平：你讓我覺得抵，我就會讓你變得值得。