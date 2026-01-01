《阿凡達3》 為何影評界有人認為它原地踏步？

因為一場大火，《阿凡達3》的香港映期全球最遲，比美國遲了兩星期，而且把本來電影的副標題：《火與燼》刪去。電影在美國及全球仍然大收，票房已超越十億美元，但一般評價都不及上兩集，IMDb 7.4分，爛番茄網66%。有些影評對電影大肆批評，更有人指，電影只像翻拍了上一集。《阿凡達3》真的有那麼差？ 不，單純以娛樂性看，《阿凡達3》非常出色，若你要看特技，它更是當今荷李活的頂級水平。它以已經不再流行的3D技術拍攝，但《阿凡達3》的3D IMAX版，仍然是今天沒有任何戲院以外的形式可以代替，它是一百分之一百的電影院體驗。

如同信撒旦的女反派Varang 但評論認為它像翻看了上一集，也不無原因。猶記得第一集《阿凡達》在2009年上映，第二集2022年上映，一等13年。第一集的主角Jake，跟隨地球人來到納美星上，在故事歷程中愛上了當地文化，交了外星女朋友，也明白到地球人貪婪掠奪的本性，最終決定投向納美陣營。來到第二集，他早已定居在納美星多年，生兒育女，而地球人看中納美星的資源豐富，特來此採集，也準備對納美星人大開殺戒。 其實，第三集雖然新添了「曼關族」，特別是用心寫了女反派Varang與地球人結盟，但故事裡大反派依然是地球人，而非副標題中火與燼的Varang，最終的故事，仍然是納美星人對抗地球人。故事最後一場大戰，也與上集相似，地球的軍艦一架架到來，準備殺害所有土人，納美星人只能用原始的武器，加上大自然的力量，去對抗這些侵略者。

Varang的角色其實寫得好，她因為火山爆發，喪失了全部家人，災後Varang不怕火，反而認為火充滿了力量，從火中去掌握力量，捨棄了納美星人普遍相信的大地之母。這一段，與西方描寫命途多舛者，有天決定放棄信仰，投靠撒旦何其相似。或曰，就像《星戰》故事裡，黑武士最終投靠了原力黑暗面一樣。Varang其實可以充當更惡毒更重要的角色。 戲中好些橋段也不錯，例如居於納美星地球人Spider本來需要使用面罩，才能呼吸當地空氣，但一次意外，他的身體發生變化，竟然變得能夠呼吸納美空氣；Spider本人很高興，但開始有人擔心，他會被地球人捉去，研究怎樣更方便在納美星居住。主角Jake與太太多次內心掙扎，想是不是要先一步將Spider「處理」，如此一來，他就不會落入地球人手裡。這個戰爭策略vs道德掙扎，本來可以成為整部電影的主軸，也就是，在道德和求存之中，怎樣為人？

前面談到，在這一集裡，始終還是由地球人來充滿大反派，而新反派Varang則不信大地之母。想當然，這裡荷李活大片中，最終當然是如同上帝顯靈，大地之母發揮力量，讓正派在最終大戰中勝出。其實，占士金馬倫始終有一種白人的white guilt，他筆下寫的納美星人，充滿了美國原住民的形象，納美星上有眾多神秘力量，非科學可以解釋，也是這些知識白人圈中，非常流行的話題。他們相信東方/原住民有某些民間信仰，裡面有某些力量，會比西方科學更強大。

我們眼見西方科學的強大，而他們相信東方/原住民/土人的信仰有更大力量。只有一個原因——他們認為西方文明有太多邪惡的部分，他們不能認同，心裡期望它們有天會被打敗。