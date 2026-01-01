《一戰再戰》 兩大配角勁吸引

保羅湯瑪士安德遜(Paul Thomas Anderson)執導的《一戰再戰》，以節奏凌厲的追捕與逃亡場面吸引觀眾目光，但若只把它視為一部公路動作片，未免低估這部電影的真正吸引力，兩位配角同樣是撐起整齣戲的重要支柱。

其中一位是班尼斯奧狄多路(Benicio del Toro)飾演的合氣道教練Sensei Sergio。這個角色既有師父需要有的淡定，同時又不失喜感，他在鏡頭面前從容得到近乎荒謬，令原本急張的追捕場面變得更有層次。

但真正令人意外的是辛潘(Sean Penn)的演出。作為電影中的關鍵反派，他彷彿從政治驚慄片中走出來，帶有一種與時代脫節的激進姿態。辛潘沒有將角色簡單演成漫畫式反派，而是讓人物一直維持在失控狀態：信念仍在，卻早已無法對應現實，他的行為雖令人咋舌，卻添上一層蒼涼。