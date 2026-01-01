執筆時，剛收到消息，有好幾齣香港電影，失去香港電影金像獎的參賽資格。暫時未知原因，希望主辦單位在適當時機會提供到一個理由。 不過，無論理由為何，好像也很難怪罪落去？在今時今日的氣候，換個角度看，其實是否應該考慮一下，香港電影金像獎會否已完成歷史任務？引刀成一快，好過苟延殘喘。

香港電影金像獎創辦於1982年，原本由雜誌《電影雙周刊》主辦，後來陸續加入不同的協辦單位，愈來愈辦得有聲有色，好快已經變成香港影圈最有代表性的頒獎禮，甚至是香港一年一度的盛事。關鍵也正正在於金像獎代表住全香港。如果，它告訴你，台灣的《女孩》，算香港電影；中國的《射雕英雄傳：俠之大者》，算香港電影；但《不赦之罪》，反而不算；別說外國人不明白，香港人大概也一頭霧水吧。

有個說法，金像獎其實只是業界的聚會，有點似公司搞春茗。所以，選出來的最佳電影，或者最佳男女主角之類，往往跟坊間民意存有誤差。因為，專業人士的意見，固然會跟觀眾口味，大有分別，還未計中間一定有不少利益關係，交際網絡，諸如此類。我是沒有所謂，就算早期的金像獎，以影評人的審美觀為最重要考量因素，選過不少被視為曲高和寡的得獎名單，也一樣引起爭端。從來就沒有一張成績表可以討好全世界。不過，這一餐春茗，的確不是有資格出席的才有份參與呀，它有電視直播，面向全世界，是香港的包裝紙。你話《九龍城寨之圍城》勝過《破·地獄》，沒有問題，但如果你連入場券也不分一張給《破·地獄》，很難服眾。今次的情況，其實一模一樣，總不可以因為《送院途中》、《不赦之罪》等苦主的票房，及不上《尋秦記》，便不被當作一回事吧。

如果我有份搞金像獎，大概會建議不如讓盛事告吹，然後，火速另起爐灶。不找贊助，不設電視直播，沒有紅地氈，甚至沒有獎盃，一切從簡。像一個由民間組織發起的電影頒獎禮，無論歡迎全民投票，還是業界內部選擇，還是三四個評審的小圈子黑箱作業，也沒有所謂，至少在界定何謂香港電影的層面上，可以無拘無束一點吧。不夠公信力？難道連入閘也要講資格的金像獎，更勝一籌？ 當然，無利可圖，有沒有人願意拾起燙手山芋，是一大疑問。二十多年前，在雜誌社工作，要搞電視節目的頒獎禮，雖然一台獨大，得獎者佔絕大部分也來自大台，但至少讓當時的亞視節目有份入圍供讀者投票。直到有朝一日，大台發現頒獎禮原來有錢賺，反正跟雜誌社鬧翻，索性一拍兩散，不派藝員明星出席由贊助商支持的頒獎禮，我只可以把投票結果刊登在雜誌內頁算數。理論上，用類似模式，還是可以繼續發展下去，說不定等到有朝一日其他電視台迎頭趕上，次次的大獎得主也是姜濤(雖然本雜誌和機構其實等不到)，但實際上，一旦失去營運理由，個頒獎禮便立即無疾而終了。這是很現實很現實的生意經。

所以，一旦還有「合資格」的香港電影，一日還是會有衣香鬢影的金像獎的。斬纜，有時候，比勉強死撐，更困難呀！