Star Trek拓展新宇宙

劇集《星空奇遇記：星際艦隊學院》請來兩位重量及演員助陣，保羅哲阿馬田(Paul Giamatti)和《鋼琴別戀》(The Piano)奧斯卡影后荷莉亨達(Holly Hunter)攜手主演。在劇集開拍前，保羅已收到部分劇本，幾位監製更任由保羅挑選角色，最終他選擇演Nus Braka一角，保羅哲阿馬田自言：「我覺得Nus這角色是一名太空海盜，他充滿了人性的掙扎和矛盾，在演這角色時要把我的情緒和幻想混在一起。我也親身出演一些動作場面，連自己的手指也打斷了，但我很愛挑戰不同類型的角色。我覺得《星空奇遇記》這個故事十分經典，我還記得童年時在家中與家人們一起收看《星空奇遇記》的電視劇，也記得我在喝提子汁，父親還為我的果汁加些冰塊，也令我想起家中的梳化和其他擺設，十分之有懷舊的味道！《星空奇遇記》是美國人的童年回憶，內容十分正面，故事內容亦帶點冒險情節，是個很適合父母跟子女一同欣賞的節目。今次我有份參演，感覺有點像接力賽一樣，讓新一代年輕觀眾也可以欣賞到這故事。」

荷莉亨達扮演的Nahla Ake是Star Trek學院的校長和隊長，她認為Nahla是自己一直夢寐以求的角色，荷莉亨達謂：「我十分之同意保羅的說法，今次這系列的故事加入了很多新演員，如Sandro Rosta、Karim Diane、Bella Shepard和Kerrice Brooks，令故事更添新鮮感，題材亦不乏帶出由不同種族去組織一個社會。我覺得Alex Kurtzman除是向《星空奇遇記》原著故事致敬之外，也為系列打開新的一頁，為科幻故事帶來很多年輕人的想法。我飾演的Nahla雖然是一名長官，也是一名執法者，但我很喜歡故事內平衡到教育學生和接受他們的短處，去推動新一代接受不同的挑戰，同時間也令他們感到安全。這些意識都是發生在現代的社會和生活環境內，希望觀衆和Trekkies(Star Trek粉絲)看完之後會可以有討論話題。」《星空奇遇記：星際艦隊學院》的廠景規模相當龐大，問到二人是否喜歡在綠幕前演出時，他們異口同聲認為綠幕已成歷史，荷莉表示：「今次的布景是AR Wall，我們是身在這塊AR Wall內演出，十分令我們投入《星空奇遇記》的世界內，我初時也有點暈眩，但習慣後可以看到很多細節，如學院的中庭，十分漂亮。」保羅則補充AR Wall的布景給演員有更大的範圍去演出和創作：「作為演員，這些都是新知識，有很多新發明我們可發掘和創作，很漂亮的布景，但同時間我也覺得有點傷心。」《星空奇遇記：星際艦隊學院》第一季共10集，1月15日起在Paramount+串流平台上架。