陳國邦不求誰

秦滅六國， 李斯居功至偉， 全因他專心政事， 去沙灘不𥄫女。 1) 人人尋秦記，令我都不禁找回一些秦朝歷史來讀，但其實，讀書時已經讀到夠——由初中到高中到預科到大學，大大話話已經讀過四次秦史，聽過老師講四次秦統一原因以及滅亡原因，分別只是，讀的年級愈高，講解得愈詳細，但無論簡單講抑或詳細講，李斯的一生，他的奮鬥他的陰險，都不會被詳細交代，考試亦不會考，只會是作答秦統一原因時一個不得不提的名字。 2) 我們只知道他被趙高陷害，但未必知道，他先遭受「五刑」(五刑是哪五種大刑？請自行翻查)，才被處死，再被誅三族。剃人頭者人亦剃其頭，返本歸初，李斯也曾陷害過同學韓非，他深知肚明，自己才學及不上這位老同學。

3) What if 李斯沒有師從荀子/沒有與韓非做同學/沒有離開楚國去秦國，他會不會有另一個人生？我們不知道，歷史沒有如果，而在最後被陷害遭逢厄運的時候，也不會預料到，自己會在二千多年後成為網上潮文主角，曾經呼風喚雨的一個人，最後成為一個被笑的人。 4) 我們也不能知道如果陳國邦沒有再一次離開TVB，以及寫下那封「給無綫電視的公開信」(並在2015年10月9日po出來)，他會有一個怎樣的發展？會不會從此受重用？ 5) 沒有人會知道。可能會可能不會，因為「可能」預設「不可能」，而陳國邦是陳國邦，不是《三命》的駱澤信，駱澤信是虛構角色，可以被安排演繹一個人的三種選擇和命運，但無論他選擇做漫畫家做公務員抑或做黑社會，都注定在2024年4月28日死，死因是心臟病發。

6) 所以不排除，陳國邦就算當年沒離開，更從此受到重用，甚至在頒獎典禮榮登視帝，他也會在某個時刻，反思自己的演員身份：當日為甚麼再辛苦做兼職都要在演藝讀下去？為甚麼喜愛演戲？又為甚麼會在一件自己明明喜愛的事情上感到失意？ 7) 李斯處身風急浪高政治核心，沒有停下來反思的時間空間；而不知幸或不幸，陳國邦有，在長時間做第二三四男主角和男配角之後，讚賞得到不少，機會卻愈見渺茫。 8) 他說他不想自己慢慢變成一潭死水，變黑發臭。於是做了一個決定，立即令自己失去一個可能，卻又同時為自己創造了其他可能——他不能像觀眾睇劇那樣，以上帝視角冷靜觀看自己走/不走之後的命，而只能在付出一個強大機會成本的情況下，活出另一種命。

9) 作為演員，陳國邦肯定是獨特的，能駕馭的角色跨度亦大，正氣、溫柔、奸險、陰濕、老好人、大奸狗等等，都難不倒他。但就算在他年輕力壯的時代，你也不會想像到由他去演青年嬴政，和項少龍打江山。李斯呢？由青年到中年到晚年，都自然勝任。這就是命，命是一種限制，重點在於你究竟只執著於那個限制，抑或順應限制去尋另一條路。 10) 有理由相信，就算《尋秦記》再拍下去，也不會詳細交代李斯下場，但陳國邦的戲，肯定尚未完場。