《28年後：人骨聖殿》 這次要激死喪屍片迷了

由英國導演Danny Boyle執導，Alex Garland編劇的喪屍片《28日後》，以低成本製作，在2002年上映大受歡迎，五年後推出續集《28週後》。第三集一等就是20年，到去年才推出《28年後》 ，但原來電影一拍就兩集，延續第三集世界的第四集，《28年後：人骨聖殿》於2026年1月上映，同樣由Alex Garland編劇，Danny Boyle等人監製，卻換上Nia DaCosta執導。成績如何？

上集講到，小孩子Spike父母雙亡，逃過大難，卻遇上了兇殘的占美幫。這一集，也集中寫如同邪教的占美幫怎樣運作，同時，上集出現過，建立了人骨聖殿的醫生Dr. Kelson(由Ralph Fiennes飾演)也再次出現。Spike被占美幫首領占美強迫，與他其中一名手下決鬥，弱小又膽怯的他，意外下殺了對手，活了下來，也必須取代其在幫中地位，繼續虐殺其他人，他一直處於極度壓迫的精神狀態，幾近崩潰。

在戲中，幫主占美聲稱自己是魔鬼之子，常受到父親召喚。在描寫Spike怎被迫虐殺其他生還者時，他犯了錯，就在差點被處決之時，幫中唯一好友Jimmy Ink(Erin Kellyman飾)建議，不如由魔鬼親自處理，因為她今早親眼見過撒旦本人，其實，她是遠遠看到Dr. Kelson一身橙色，又能與喪屍溝通，有所誤會了。對，他已找到方法，與喪屍「溝通」了。結果幫主贊成，一場人類與「魔鬼撒旦」本人的歷史性見面，即將上映。

《28年後：人骨聖殿》其實已經完全脫離了喪屍片類型，它更多是Alex Garland幻想人類失去法律及社會保障下，會變得怎樣。(記得他拍過的《美帝崩潰》嗎？)而人類回到蠻荒時代，拍過的人也不少，他卻集中寫宗教/邪教起源，當在這樣弱肉強食的恐怖世界出現，小時候看過父親被喪屍吞噬的占美，心中只能出現一套理論，去解釋這個荒誕得不能再用邏輯解釋的世界。他相信自己就是撒旦之子，當然就是與聖經中耶穌是上帝之子，來個相反。