《影星傑凱利》 佐治古尼再陷中年危機

已經在串流平台出現了一陣子的新戲《影星傑凱利》(Jay Kelly)，由佐治古尼主演，帶點《繼承大丈夫》的悲涼，講述演藝娛樂行業的點滴。感覺到電影希望呈現的實感，然而情節還是充滿戲劇性的。

佐治近年都是在演中年危機，與大家分享中年男人會遇到的事業瓶頸問題，似乎一直希望為男士們提供一定程度上的安慰，撫平了眾男人不安的心。的確，人到中年，即使事業如何順心也好，總是會有著難以言喻的不安感。不安感來自於清清楚楚知道，那個屬於自己的年華已經過去，人生只餘下一堆堆無趣的問題要處理。這就是令中年人沮喪的原因，而佐治古尼一次又一次地把這些人的心態都演活出來。

今次比較有趣是因為他本身的職業是影星，要到意大利影展領取榮譽大獎。那是他與他身邊的經理人一起奮鬥半生而得來的榮耀，彼此理應很愉快。然而人生總是有無限問題要解決，大部分來自於家庭，那些家人對他們的期望，以及家人長期怪責父親總是沒把花時間放在家庭上。娛樂圈這個行業就是如此，時間總是由不到他們自主似的，為著很多人事問題，或是其他人的問題而令自己要花時間去處理這一大堆問題。似乎身在這個行業，也很難逃得過這種命運，於是他們就這樣勞碌了半生，直至要拿這類榮譽大獎，似乎也是時候審視一下自己的人生。

心態改變命運

但其實也沒有太多事情值得回顧，即使已經是如此事業有成，然而他亦是已經走下坡的影星。現在擁有的名利，都是從前積累下來的，看著那些漸漸消逝的事業光輝，當然不是味兒。跟女兒感情又不好，很多事情都令自己似乎無法安頓下來。而經理人同樣面對著相同問題，而且當一些人與自己長期合作，突然說不合作之時，對此職業的無形傷害原來亦很重。以為不過是關係終斷，到此為止？在心靈上的創傷卻是很多人難以想像。

如此一個沒有安全感的職業，走到瓶頸處，如果死命抓著不放開，只會令自己更加痛苦，亦難以有轉機。說到底，最終如何令人生過得從容一點，一切都是靠自己的心態轉換。不論是影星也好、經理人也好，同樣告訴了觀眾，心態才是最重要。家人一直被忽略，到最後愧疚感只會愈來愈大；早一點正視其他問題，讓身邊的人際關係都能舒服一點，才是令人生過得愉快的竅門。