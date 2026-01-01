《十方之地》 用鏡頭記錄社區變遷

黃肇邦執導的紀錄片《十方之地》，很值得一看，它拍的是我們每天路過卻沒細看的香港。紅磡街口的觀音廟「開庫」；長生店外生意冷熱交替；推著手推車的婆婆把紙皮換成幾個硬幣──這些畫面像在解釋我們活在一個怎樣的城市。導演以多年跟拍的方式，將這些微小又真實的時刻，串成一條時間線，既像日記，也為慢慢消失的社區景象留下記錄。

片名取佛家「十方」之意，亦諧音「拾荒」，對準在都市更迭下被忽視的人群：清晨於天光墟擺賣的人、推著手推車穿梭巷弄的回收工、在長生店與廟宇之間生活的街坊。這部片會讓你慢下來，重新看清變化的節奏。片中不靠旁白灌輸觀點，是以寬闊而耐心的觀察，陪你在街上走一圈，新與舊、盛與衰都在同一個鏡頭裡，城市更新不是抽象名詞，而是每天在腳邊發生的選擇與代價。