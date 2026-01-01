《美麗毒素》 一針見血

由萊恩墨菲(Ryan Murphy)監製的18禁大尺度新劇《美麗毒素》(The Beauty)已經有首3集上架，主角伊凡彼得斯(Evan Peters)、莉碧嘉荷爾(Rebecca Hall)、安東尼拉莫斯(Anthony Ramos)、艾斯頓古查(Ashton Kutcher)及Jeremy Pope日前透過zoom接受《am730》訪問。 首季共11集的原創驚悚科幻美劇《美麗毒素》，故事由國際超模們相繼以莫名且駭人的方式死亡，將高端時裝界推向黑暗深淵作為開端。聯邦調查局探員Cooper Madsen(伊凡彼得斯飾)與Jordan Bennett(莉碧嘉荷爾飾)被委派到巴黎調查真相。隨着兩位愈挖愈深，他們發現了一種透過性接觸傳播的病毒；這種病毒能夠將普通人瞬間變成擁有完美外貌及體態的性感美女、型男，但同時會帶來令人毛骨悚然的駭人後果。背景神秘的億萬富豪Byron Frost(艾斯頓古查飾)暗地研發了一種名為「The Beauty」的神奇針藥，他將不惜一切，包括派出他的奪命殺手「The Assassin」(安東尼拉莫斯飾)去捍衛其價值萬億美元的商業帝國。隨着病毒蔓延，探員們於巴黎、威尼斯、羅馬、紐約之間穿梭奔波，竭力阻止這場可能顛覆人類未來的威脅。《美麗毒素》未開播已話題不斷，早前公開的宣傳片高達1900萬觀看次數，劇集背景橫跨歐洲和美國，並分別到紐約、巴黎、羅馬和威尼斯取景，邀來不少猛人客串，當中超模Bella Hadid在首集更有對打和騎電單車的追逐場面。

訪問中，艾斯頓與莉碧嘉均大讚萊恩墨菲甚有創意，認為《美麗毒素》反映出現今世代問題，莉碧嘉說：「很多人都在追求十全十美的外觀，也願意付出很大的代價去爭取。我覺得這故事很值得大家去談論，因為不是看大自然的美麗風景，而是個人的外表，也能表現人性不滿足的感覺。」艾斯頓則稱：「現在有很多人都用糖尿病藥物去減肥，也越來越多人去整容，再加上可改變基因去達到個人目標。科學的確可以讓我們去選擇日常的東西，如今天可用甚麼洗頭水、護膚膏等美容產品，萊恩的故事則帶領我們去問自己和大家。是否願意付出很大的代價去換取青春之泉。」在劇中飾演一名65歲殺手的安東尼拉莫斯表示，其助手曾提議他在拍照前應去做面部按摩，只因當日他的面貌有點鬆弛，安東尼指：「我也知道有注射botox、膠原等美容服務，我認為現時的社會和文化很注重外表，給大家很多壓力。」跟萊恩墨菲合作無間，伊凡認為對方筆下的角色均表達出每個人獨特之處：「我很愛Cooper這角色，他很認真和率直，同時間也很易受傷。我和莉碧嘉飾演的Jordan雖然相愛但不肯承認，兩個有很多廢話和友情，比起我以前演的角色很正常。」由《美國恐怖故事》(American Horror Story)到《食人魔達默》(Dahmer -Monster: The Jeffrey Dahmer Story，伊凡總離不開古怪及變態角色，今次在萊恩的劇集內終可演回「正常人」。

除伊凡與莉碧嘉充滿默契外，Jeremy和安東尼也是最佳拍檔，安東尼：「當我演的Assassin遇到Jeremy時，打算處決他卻產生同情心，還把他收為門生。我認為當一名職業殺手極之寂寞，而Jeremy可彌補其心中的失落，因為Assassin的兒子跟Jeremy差不多年紀吧！」Jeremy和其他演員認為在意大利實地拍攝可有助建立感情：「在紐約拍攝時大家收工人便各自回家，但在意大利要住在同一間酒店，收工後大家便聚在一起，有時酒吧還要趕我們離開呢！」問Jeremy在劇中交代變化場面時是否用上很多替身時，他說一半是由他親身演出：「當然要加上很好特技化妝，我的步伐其實是像跳芭蕾舞一樣，拍攝過程是和一名舞蹈老師一起編排出來的成果。我很愛這劇的內容，開始時只提及外表的虛榮，之後講到一名小孩天生有缺陷，作為父母親會否付出代價去換取這神奇藥針，令孩子有機會過一個美好的生活等，這內容都可令觀們討論和反思，漂亮的價值是甚麼東西。」最後問艾斯頓怎樣看其角色Byron Frost，他表示早已學會不去判斷自己演的角色：「因為Byron很有野心和狠心，有他的目標。我本人不是這樣的性格，演戲時我不能去判斷角色的對與錯，我只是要演好角色，把故事帶給觀眾欣賞。」