讓肥波隨風

看見鄭則仕跑完10K，的確令我好驚，驚過小時候見到他在《凶榜》被冤魂害死。 1) 他在《凶榜》的角色，一個好好心地的人，放假時，會做司機，揸自己的車，車同事的大肚老婆去醫院做檢查。只是在《凶榜》的世界裡，好心注定沒好報，照樣逃不過猛鬼紅衫仔的魔掌。 2) 到後來才看回早一年上映的《山狗》，一齣結合了《The Last House on the Left》和《I Spit on Your Grave》的香港郊區版，鄭則仕的角色，怕事，不敢違抗荷蘭佬高佬蛇佬矮腳虎等人但在眾人向艾迪等人施暴時，他沒有參與，你可以說他袖手旁觀，也可以說他良知未泯。

3) 再結合後來《何必有我？》的肥貓，曾幾何時的鄭則仕，給我的感覺就是專門演繹那種徘徊在腍善與怕事之間的月巴仔，總之，在戲入面往往被取笑，在現實世界則令人好好笑。 4) 而不是吳究祥，堪稱是《烏鼠：機密檔案》最善良的人，卻又同時是最悲慘的人，先間接害死勾佬的老婆，最後更連累女兒在自己面前慘死，是絕對的慘死，死前承受極大痛苦。這個明明最善良的人，終於把自己變成不得不手刃仇人的惡人。 5) 鄭則仕最被記得的角色肯定是肥波——不是《葉問》第二三四集那個肥波，而是《跛豪》那一個，那一個和葉子楣有不少對手戲的毒梟肥波，由始到終，都是個在舊時代香港，挺住個大肚腩咬住支雪茄橫行無忌的惡人，離奇在你未必鍾意他，但又不致於會憎恨他(甚至好想看看他向楣楣提及的那套《魔笛追魂》)。

6) 但有理由相信，當日絕大部分買飛入場看《跛豪》的人，都只為了觀看專誠整大自己個肚腩的呂良偉，以及葉子楣，而應該不會有人是為了欣賞鄭則仕而入場(當然更不會有人試圖透過電影去了解香港史)。 7) 原來在上世紀八、九十年代，不知不覺看過鄭則仕很多電影演出——實不相瞞，他一定不是令我入場的誘因(例如《何必有我？》唯一的最大誘因必然是鄭文雅)，但他的演出，又往往入心。 8) 正如吳孟達的鬚，鄭則仕個肚，也幫作為演員的他預先構成一種單靠演技無法表現出來的獨特——在《山狗》，是好蝦；在《凶榜》，是親切好相與；在《跛豪》，是權力和慾望的具體展示；在《烏鼠：機密檔案》，是老實生意人的形象投射；在《重案組》，是思想變異了走歪了的暗示；在《黃飛鴻》，則是渾然天成豬肉榮。

9) 他的月巴，的確是一個好使好用的載體，因為這種身形，實在有太多形象上觀念上的約定俗成，難得在，鄭則仕沒有像某類演員(例如何家駒)只受制於一個永恆的典型形象，他的角色，可善可惡，有時可愛有時可悲有時可恨。但無論演出的角色類型再多再廣，都從沒想過他和長跑有關——原來，他可以是飛躍羚羊。 10) 讓一切隨風，肥波亦已變得輕飄飄，隨風而去。