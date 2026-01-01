ViuTV新男團ZPOT出道，《造星》去到第六屆，男女團都有，唔同人數嘅組合亦試過，不變嘅係，每次邊個入團都唔係焦點，反而關於邊個冇入團嘅討論總會多好多。揀人入團，究竟有冇方程式呢？
睇返日韓男團，成員各有長處，顏值擔當、唱歌擔當、跳舞擔當等，但走埋一齊時又會有隊形，唔會有風格好極端嘅人加入，可以話係「和而不同」。
除咗平衡個人特色同埋團體整合性，當然係要睇商業價值，亦即係佢地吸粉嘅能力。唔少人以為好易，搵社交平台最多followers嘅人入團就掂晒，但係大家要知道，網上「吸睛」唔等於現實「吸金」。最近聽講有位獨立女歌手，網上人氣高，形象非常正面又有型，但紅館演唱會就好似唔係太好賣。
唔單止未必準確反映「變現」能力，人氣亦都要睇延續性：到底嗰個男仔有人氣係因為節目嘅短期效果，定係佢有一啲潛質可以令到人氣持續？最好嘅例子就係《造星》第三屆冠軍「折骨BEN」, 當時喺電視睇佢嘅神乎其技，的而且確引來超高人氣，但係呢靠單一技能只能得到短暫注目，好難喺大眾娛樂圈度長遠保住人氣。而《造星》有個好處，就係用咗幾十集嚟俾觀眾認識，同一時間亦都係俾公司做一個市場調查：咩人受歡迎啲、咩嘢人有潛質走得更遠，可以粗略估計到成團後所有男仔加埋嘅始創粉絲總和係幾多，未來又有咩發展潛力。
除咗藝人本身，公司都要考慮下資源優勢。如果間公司好多音樂資源，男團就可以揀一啲唱到唔同歌嘅成員；但如果公司本身唔係呢方面強項，就要搵下唔同組合。而ViuTV因為係電視台，無論係唱歌、演戲、跳舞等，都可以有空間發揮，所以可以吸納唔同類型嘅人，電視台優勢仍然存在。當然亦都要考慮公司本身有嘅藝人組合會唔會互相對打，呢個都係重要考慮之一。
講咗咁耐，仲有一個最後亦都可能係最重要嘅原因，就係而家其實有好多唔同嘅出路，年輕人亦愈嚟愈早有想法，所以方程式中仲有一個決定性因素：人哋肯唔肯簽你先？