ViuTV新男團ZPOT出道，《造星》去到第六屆，男女團都有，唔同人數嘅組合亦試過，不變嘅係，每次邊個入團都唔係焦點，反而關於邊個冇入團嘅討論總會多好多。揀人入團，究竟有冇方程式呢？

睇返日韓男團，成員各有長處，顏值擔當、唱歌擔當、跳舞擔當等，但走埋一齊時又會有隊形，唔會有風格好極端嘅人加入，可以話係「和而不同」。

除咗平衡個人特色同埋團體整合性，當然係要睇商業價值，亦即係佢地吸粉嘅能力。唔少人以為好易，搵社交平台最多followers嘅人入團就掂晒，但係大家要知道，網上「吸睛」唔等於現實「吸金」。最近聽講有位獨立女歌手，網上人氣高，形象非常正面又有型，但紅館演唱會就好似唔係太好賣。