《讓悲傷長出翅膀》 終其一生的夢魘

一年之初，電影公司出奇地安排上映《讓悲傷長出翅膀》，最初檔期在1月1日，後來延至1月15日，以這題材沉重的電影開年，確實有點出乎意料。當然，對於喜歡班尼迪甘巴貝治的觀眾來說，這是一部必看的好戲，他演繹喪妻之痛，在真實與虛幻之間，既悲痛卻瘋狂。面對至親至愛去世的傷痛歷程，那種終其一生的夢魘，絕非沒有經歷過的朋友所能輕易理解。 《讓悲傷長出翅膀》根據英國作家Max Porter的小說《Grief is the Thing with Feathers》改編，背後緣於作者父親去世的經歷。原著曾經被改編成舞台劇，由憑《奧本海默》奪得奧斯卡影帝的施利安梅菲主演，更一人分飾故事中的喪偶父親主角和充滿夢幻的烏鴉。電影版找來同樣演技超班的班尼迪甘巴貝治主演，成為電影最大的賣點，也是電影叫好的最大原因。

充滿想像而寓意非凡 電影一開始，爸爸(班尼迪甘巴貝治飾)與兩個兒子靜默的坐在家中客廳裡，他們剛從妻子/媽媽的葬禮回來。從這一天開始，爸爸帶著兩個兒子繼續平常的生活，但對於他們來說，失去了妻子，沒有了媽媽，一切都變得不一樣。爸爸是插畫師，晚上把內心難以言喻的悲痛繪畫成烏鴉。某個晚上，不速之客——像真人一樣的烏鴉竟然到訪，那到底是想像？還是真實？悲傷的歷程裡，這一家三口，還有烏鴉如何自處或是共存？ 電影分為四個章節，分別以「爸爸」、「烏鴉」、「兒子」和「魔/夢魘」，四個不同角度看待失去至親至愛後的心情和世界。這個別開生面的處理，令到整部電影有著不同的風格與類型，時而悲慟不已，卻又突然跳進驚慄的國度。筆者特別喜歡最後一個章節，當中充滿意想不到的情節，就像置身於噩夢中，千方百計想從中逃脫出來，充滿想像而寓意非凡。

學習與悲痛擁抱共存 基於題材與風格，《讓悲傷長出翅膀》並不是一部普羅觀眾容易受落和消化的電影，卻是一部充滿想像力的奇異作品。電影本身的處理方式，就像故事中的主角經歷一樣——那喪親喪偶的悲傷與痛苦，同樣並非人人能體會和理解。原著作者兼電影的編劇對此洞察力相當厲害，要是你跟主角有著類近的經歷，看這部電影，必定會感到相當有共鳴。 電影主要圍繞一家三口和神秘的烏鴉，班尼迪甘巴貝治的角色情感相當複雜，多場戲份演出令人動容，飾演兩個小兒子的，是一對雙胞胎兄弟，首次演戲卻相當自然。電影對小孩子如何面對死亡，有著相當貼心而細膩的描述。至於烏鴉，就更是妙，很多人以為悲痛過後，重新生活，就是放下悲傷。但《讓悲傷長出翅膀》提醒我們，有些生命中的經歷，對於仍然在世的人來說，終其一生也無法忘記，惟有學習接受，學會與悲痛擁抱與共存，才能真的繼續好好過活。