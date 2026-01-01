BLACKPINK啟德開騷，圈中藝人一窩蜂開post打卡，好似個個都有份入去睇，但偏偏沒有幾多個像游嘉欣，一句說話就一石激起千重浪。她在社交平台分享觀後感，話「BLACKPINK淨化眼睛，仲發現咗好多未聽過嘅歌」。本來正常不過：入到場館，耳朵張開，眼晴享受，順手識多幾首歌——這個本身就是演唱會其中一個價值。豈料現在在香港睇騷，有時比起返工更要小心措辭，因為你不單止是觀眾，仲會隨時被審核是否粉絲。 多人鬧，不單單是因為一票難求，更因為同事孔德賢在留言區掉低五隻字火上加油：「識幾多首歌？」公關災難就是這樣誕生：不是有人做錯，而是整件事被翻譯作最難聽的版本。

雖然可能有人不同意，但我都想講句：睇騷唔需要識晒啲歌。市場就是這樣運作，你用正途買到票，你就有權入場。演唱會不是宗教場所，不需要背熟教義先可以禮拜。觀眾入面本身就有好大部分是半熟客，識幾首主打，想親眼睇下舞台，想親身感受現場氣氛。他們都是花了真金白銀的消費者，不是混入聖壇的異端。 問題是，當門票變成稀缺資源，市場規則就會被情緒加入所謂道德條文。買不到票的人，無力直接向黃牛、平台、供應量開火，最後就只能將憤怒投射落成功入場的那群人身上，要求他們證明自己值得睇。你對偶像沒有全盤認識，你就是跟風。這種想法一點邏輯也沒有，其實將無力感包裝成審判權。

所以游嘉欣最大問題，不是「唔熟歌」，而是太真誠、太不周詳。「發現好多未聽過嘅歌」本身就是想講自己大開眼界，但這番話在一票難求的語境下，就被人聽成「我未做足功課就入場」。不是做錯了甚麼，而是這個世道不容許你如何老實，尤其當你是藝人，觀眾就不會當你是普通觀眾。 其實睇騷真係要考牌？之前Serrini就試過搞「樹妮妮DSE」，官方公開出卷考你「樹學」，答得多先有買飛資格。但BLACKPINK騷就沒有這種官方考試，但偏偏出現了一個陰濕版本——民間口試。沒有syllabus，沒有標準答案和marking scheme，考官就是網民，準則就是「我順唔順氣」。結果演唱會不再只是音樂體驗，而是身份核對，買飛不需要考牌，但入到場就要被口試。

講到底，門票是商品，不是獎學金；欣賞是自由，不是特權。你可以好投入去支持偶像，但投入不等於有權審批其他人的欣賞方式。你今日用「識幾多首歌」去趕走路人粉，明日就會有人用「你幾時入坑」、「你買過幾多周邊」去趕走你。我們應該記住：真正的偶像不需要你做道德糾察，真正的演唱會亦不應該只服務最熟書的那班人。音樂本來是入口，不是門檻，是用來迎接人來、吸引人來，不是用來趕人出去。