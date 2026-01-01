《今天應該很高興》 移民二代拍出父輩的孤獨故事

導演楊永光(Timothy)的父親，在八十年代移居加國，經營酒樓，他從小出入酒樓，聽了大量移民故事，因此能操一口流俐廣東話，收集了大量移民故事。一如很多華人後代，本來念電腦，是父親去世後他才敢追夢，轉讀電影。在影視圈工作多年，他一直想拍父輩，那些九十年代移民加國的故事，這就是電影《今天應該很高興》背後的故事。 幕後名不經傳，幕前卻是大家熟悉的名字，主演四個故事的四人，分別是黃秋生、鮑起靜+蝦頭、李綺虹、譚耀文。雖然故事互不相干，但部分場面不同角色同場出現，顯示他們都活在同一個城市，也面對同樣問題，同樣孤獨。

鮑姐演技精湛 黃秋生演的Tony，在當地工廠當組長，他能操流俐英語，也極力打入老外社會，與白人上司有講有笑，不過有天，上司跟他說工廠生意欠佳，將一疊白信封交給他，要他炒人。再過了一陣子，他自己也在被炒名單上。努力工作半生，為了下一代移民加國，但妻子已逝，兒子跟自己反目早就離家出走，他盡力工作，但被同胞下屬視為只會奉迎白人上司，最終也是落得被裁員的下場。有天，一個華人BBC擅闖入他家中，剛好遇上被裁的他，兩個孤單的靈魂，竟然能安靜地坐下來聊天。

另一邊廂，鮑姐演的老人已住進老人院，女兒常來照顧他，但這個滿嘴粗口的母親，只掛念不知去向的兒子，跟女兒說話，句句尖刻難聽。由蝦頭飾演的女兒，年過四十，為了供樓已花盡積蓄，為了照顧母親也沒有多餘時間認識男友，她看到自己青春耗盡，人生餘下可幻想的空間已經不多了。譚耀文演過氣歌手Dan，仍繾綣往日的風光，他婚姻失敗，女兒隨前妻跟新男友生活。 最後，還有李綺虹演的單親母親，一邊照顧女兒，日間打一份工，晚上又到按摩店工作，提供特殊服務，她努力賺錢，又讀書想考地產牌，一心想往上爬。導演說，這個角色與放不下往日的歌手Dan，一個放不下從前，一個努力放下從前，是個對比。

《今天應該很高興》由楊永光自編自導，他是了解上一代港人移民心態的，導技也流暢熟練。演出上鮑姐真是厲害，黃秋生演出有他一貫水平，久違了的李綺虹也交足功課，就只有譚耀文實在演得太用力，在交代他的故事上，也有太多刻意交代過去的獨白，是四個故事中較弱的一個。四個故事，也許對一些觀眾來說，有點老生常談，但不論在演出或執導上，《今天應該很高興》都是真摯自然的。