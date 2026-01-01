由張家輝自編自導自演的電影《贖夢》，經已在Now TV的「Now Cinema自選服務」上架。日前他應邀亮相受訪，在特備節目《Now Talk》與我一起「圍埋傾」，稍後會在Now TV的官方YouTube頻道推出。

看過《贖夢》，再回望「家輝哥」過往幾部執導作品，不難察覺風格之間隱約相通——他是否對暗黑題材情有獨鍾？他說自己並不特別鍾愛鬼片、黑暗或神秘類型，反而偏好「重口味」、充滿戲劇張力的故事。「未必一定係黑暗(題材)喎，但黑暗裡面所尋找到得返嚟嘅戲劇啊，嗰個(發揮)空間好似大啲咁。」