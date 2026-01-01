由張家輝自編自導自演的電影《贖夢》，經已在Now TV的「Now Cinema自選服務」上架。日前他應邀亮相受訪，在特備節目《Now Talk》與我一起「圍埋傾」，稍後會在Now TV的官方YouTube頻道推出。
看過《贖夢》，再回望「家輝哥」過往幾部執導作品，不難察覺風格之間隱約相通——他是否對暗黑題材情有獨鍾？他說自己並不特別鍾愛鬼片、黑暗或神秘類型，反而偏好「重口味」、充滿戲劇張力的故事。「未必一定係黑暗(題材)喎，但黑暗裡面所尋找到得返嚟嘅戲劇啊，嗰個(發揮)空間好似大啲咁。」
「家輝哥」以《贖夢》的設定加以闡述。「如果我講一對後生嘅男女，或者一對夫妻，好健康咁生活，然後碰到咗生活一啲難題，最後大家攜手點樣去解決。但係有對夫妻，佢哋做錯一件不能彌補嘅事，令到佢哋往後嘅生活發生劇變，然後喺一個無盡罪疚嘅深淵裡面生存，最後搵出佢哋嘅深淵所在，原來係佢哋做錯咗一件好彌天大禍嘅事，所以先至有一個咁樣嘅對待，最後遇到一個咩人，將佢呢個罪無可恕嘅罪孽，教佢點樣去償還，講上嚟係咪好似多嘢做啲？」
所以今次執導《贖夢》他能否做到滿足自己？他又怎樣看待劉俊謙與陳法拉這兩位對手演員的表現？哪一場戲他特別希望觀眾細心留意？而在敘事層面，他又怎樣拿捏夢境世界的鋪陳，在營造恐怖、驚慄氣氛之餘，同時引領觀眾代入角色想法？這些疑問，「家輝哥」都會在今次專訪中逐一細說。
(文：游大東)