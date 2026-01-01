我要讚一讚阿正。 在電台做DJ那一個阿正。 話說，在香港出生在泰國走紅的鄺玲玲，最近在香港開了一個粉絲見面會。阿正有出席。 不是讚她有品味，喜歡或支持一個在東九龍中小學長大的美女，我是讚她竟然自掏腰包，真金白銀花費1,988港元，只換取八位粉絲齊齊跟兩位偶像合照的機會。沒有憑藉個人在職業層面上的特殊角色，或者知名度上的優勢，貪求任何額外待遇。好困難㗎，你看看那位駐天津聯絡處主任？

阿正是現時炙手可熱的廣告天后，而且主持一個收聽率極高的電台節目，憑想像，如果她聯絡粉絲見面會的搞手，說一句有興趣，大概不費吹灰之力入入後台探班應該毫無難度？即是，有新電影上畫，電影公司也會搞一搞試片，讓影評人、電影專頁負責人、KOL之類免費入場觀看，順道替電影宣傳一下。你說，那一張戲票的價錢，或者那1,988港元，是否好像搭船獲安排坐私人船艙，或者入住酒店獲免費升級，價值不菲？當然不是，但那份勝過別人擁有特權的虛榮感，對很多人來說，無價。

只是，世界上畢竟沒有太多免費午餐。拿自己的經驗做例子：拿了電影公司的戲票入場，遇上套電影真心喜歡，讚賞時，加多兩分肉緊，尚且對得住良心；遇上套電影看得比死更難受，又有沒有膽識誠誠實實說出真心話？有時，不是收了利益一定要等價交換，而是欠了所謂的人情債，如果還不留情面地如實批評，是真會有點不好意思。至少，對我來說，是一個包袱啦。不敢說沒有其他人能夠做到完全不為所動。 活在完美的情況，最理想，當然是每次也似阿正，把自己當作普羅大眾，不受任何人的恩惠。是很困難很困難。舉個例子，如果你有條件輕易找買到演唱會的內部認購門票，你可以推得開引誘？推得開引誘，代表你要校定鬧鐘開定電腦時間一到便搶飛，而如果門票是要搶購的話，你多數也搶購不到。之後，你會情願花費多幾倍的金額幫襯黃牛？還是清高到情願放棄個人喜好？已經不說，有很多活動，根本只局限在有特權的階層身上。

而且，有特權，多數時候，實在太方便。我做記者的時候，看傳媒優先場的其中一個理由，是可以在新片開畫之前先睹為快，減少被劇透的風險。來到英國居住後，看荷李活大片，多數比以前的行家遲幾日甚至超過一星期，打開社交網絡，人人討論到興高采烈，自己無份，無癮之際，又自然會懷念有特權的可愛。 不過，奉勸一句，有風，也不要駛盡𢃇。唾手可得的特權，好多時候，是建基於你的職位。個職位背後，多數附帶著一定的道德與操守。何況，你有特權，就自然容易受到額外的監察。即是，具體說一句：雖然不夠經費聘請司機，但收入已經不合理地高，不用似一般市民搭巴士還要佩戴安全帶，就至少遵守一下交通規則囉。其他打工仔嫌麻煩不肯扣安全帶，隨時被罰款五千；尊貴議員因為趕時間逆線行車，就人誰無過不要斤斤計較？我們活在秦朝嗎？