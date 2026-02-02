《法無赦》緊湊追兇值得入場

未來將會有大量電影談及關於人工智能的題材，而AI判官絕對是其中一個甚為有趣的題目。由基斯柏特(Chris Pratt)主演的新片《法無赦》(Mercy)，正是以此為主題，負責研發此項AI判官的男主角，昏迷後竟發現已被鎖在銬問台上等待行刑，罪名是殺害了自己的妻子。 人工智能可以有情感？ 電影以低成本製作，有人說形式有點像湯告魯斯多年前的《未來報告》(Minority Report)，然而製作規模遠遠不及商業電影了。反而令人想起像《人肉搜尋》(Searching)那種低成本製作，而又以緊湊的劇情，一直帶動觀眾由頭至尾都看得投入。在完場的一刻，聽到後面有觀眾表示：「幾好睇喎！」這也是少有在戲院聽到觀眾在完場一瞬，立即說出口的感想。

本來對基斯柏特接拍的電影都有一定信心，即使以他作為主角系列的星爵，也是漫威系列中比較有出色幽默的故事線。曾經他與珍妮花羅倫斯合作的《太空潛航者》(Passenger)也是較小眾的電影，但故事卻能夠為觀眾帶來滿滿的道德反思。 今次這部《法無赦》，本來是由自己一手設計，準確度達100%的判官，應該能夠正確地將所有罪犯繩之於法。但電影就是告訴你，即使再準確的人工智能，也會有誤差。而主角亦需要以90分鐘時限，去憑自己的機智抽絲剝繭，找出真正的兇手，自己才有一線生機。否則，就要在斷頭台與世界告別了。而最終憑藉帶著人類感情偏頗特性的人工智能，才能成功為男主角破案。因此人工智能是否應該擁有人類情感這部分，亦存在極大討論空間。

男主角政治立場影響電影評價 當然此類情節的電影，當中必然存在一些漏洞。但以電影的緊湊度，以及情節的娛樂性來看，有些少漏洞也是可以接受的。至少在這100分鐘的觀影過程當中，觀眾是享受的。然而外國的影評似乎一面倒地唾棄這部電影，相信亦與男主角基斯柏特本人的政治立場有關。因為他向來在荷李活也沒有站在大多數的覺醒文化之上，他比較傾向減少表態作罷。 至於俄裔導演Timur Bekmambetov，亦曾經有些令人深刻印象的作品，如《殺神特攻》(Wanted) 及《日巡者》(Day Watch) 與《夜巡者》( Night Watch)系列，雖不是大眾看過的商業片，但都帶點獨特風格，令觀眾留下深刻印象。今次這部片，在娛樂性方面亦十分出色，話題上更加帶有反思空間的命題，絕對值得觀眾入場一看。