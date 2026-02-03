游學修不斷上載與ViuTV藝人合照，卻沒有說明意圖。

免費電視圈最近變動好睇過連續劇，TVB及HOY TV都換高層，ViuTV同193及游學修嘅互動又大派花生。

先講游學修，事緣黃Viu嘅娛樂新聞節目喺一個活動上冇訪問游學修，佢之後24小時內喺社交平台連環出招︰包括只追蹤@ViuTV同@Viu1HK、用Viu嘅吉祥物「生氣」做頭像、分享同Viu藝人嘅舊照等，間中夾雜一兩句caption，但都完全冇明言動機係咩，究竟係唔係不滿Viu？而Viu又係唔係真係有封殺佢？其實冇確實答案，但已贏盡討論度。

我唔係有咩內幕要爆，我只係諗唔明發生咩事，當然我知道亦見到坊間有猜測，覺得今次呢件事嘅原因，同之前金像獎「抽起」游學修有份演出嘅《送院途中》所有相關提名類似，覺得游學修正被不同單位「封殺」。如果呢個係事實，咁點解游學修之前對金像獎及相關人士，冇做類似嘅反擊動作呢？