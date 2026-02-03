免費電視圈最近變動好睇過連續劇，TVB及HOY TV都換高層，ViuTV同193及游學修嘅互動又大派花生。
先講游學修，事緣黃Viu嘅娛樂新聞節目喺一個活動上冇訪問游學修，佢之後24小時內喺社交平台連環出招︰包括只追蹤@ViuTV同@Viu1HK、用Viu嘅吉祥物「生氣」做頭像、分享同Viu藝人嘅舊照等，間中夾雜一兩句caption，但都完全冇明言動機係咩，究竟係唔係不滿Viu？而Viu又係唔係真係有封殺佢？其實冇確實答案，但已贏盡討論度。
我唔係有咩內幕要爆，我只係諗唔明發生咩事，當然我知道亦見到坊間有猜測，覺得今次呢件事嘅原因，同之前金像獎「抽起」游學修有份演出嘅《送院途中》所有相關提名類似，覺得游學修正被不同單位「封殺」。如果呢個係事實，咁點解游學修之前對金像獎及相關人士，冇做類似嘅反擊動作呢？
另一個花生，主角係193。早前193不滿「家族騷」表演時間短，喺社交平台先後炮轟公司同經理人阿濟，又疑似臨時缺席《造星6》主持工作，要由隊友頂上。之後193連續缺席公司兩個公開活動，有人質疑係被公司雪藏，加上193近日喺生日會上話自己好任性，傷害咗人，盡得粉絲同情，矛頭指向公司對藝人唔好。隊友阿Dee被問到時，就話係公司幫佢請咗假。
以上兩件事嘅真相，好有可能係永遠唔會知，不過大家似乎已經下咗個判斷，覺得咁大間公司對付一個藝人，就係「大蝦細」。其實今時今日個世界所謂「大」或者唔係講緊有錢，而係網上嘅影響及動員力，能唔能夠帶動網絡風向。而事實上一個人挑戰大公司，牌面已經贏晒。所以兩單嘢究竟係一場王子復仇記，定還是兩強對戰？「大蝦細」究竟邊個係大？邊個係細其實難以定義。
輕鬆娛樂話題背後可能代表深層次嘅嘢，但作為觀眾，既然唔知真相，我覺得亦毋須太認真，做強烈判斷都屬於不智。今時今日喺香港，有得輕鬆就輕鬆，真係想用腦嘅，不如研究下啲真正重要嘅嘢，例如點樣從外觀上一眼睇出一架巴士係咪2025年登記，或者對生活更加有用。