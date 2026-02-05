《腦細天劫》抵死又好玩 老細下屬荒島位置逆轉

提起超級英雄電影，今天還有不少人認為最好的是Sam Raimi在千禧後拍的兩集《蜘蛛俠》，但不是每個人都知道，Sam拍恐怖片出身，而且到今天仍然愛拍恐怖片，操弄所有觀眾的心理。四年前由他操刀的《奇異博士2：失控多重宇宙》，就有很多恐怖片元素。近幾年他都忙於監製別人的電影，但終於回來了，原版、好玩、極愛嚇人的Sam Raimi攜著新片《腦細天劫》(Send Help)回來了，影片上映，甚獲好評，爛番茄網好評高達93%。 而事實上，《腦細天劫》既有驚悚恐怖元素，又甚爆笑，劇情出奇不意，的確抵死又好玩。

電影故事聽起來，就像是從前寫公司老闆很壞，然後老闆下屬位置逆轉，拍給普羅市民，看壞老闆怎樣出醜的電影。雖然《腦細天劫》的確也有這元素，但Sam Raimi的招數可多了。首先，他選了上回跟他合作過的Rachel McAdams演女主角，給她寫了一個性格和嗜好極其怪異的角色。她叫Linda，在公司努力工作多年，被大老闆視為公司重要資產，本來一早答應日後會升她為副總裁，她也十分賣命。 但有天老闆突然去世，新來的CEO是富二代，不知她的重要性，馬上就說要另升入職才半年，自己的舊同學。Linda氣死了，馬上找他辯論，但電影裡塑造的Linda，十分邋遢，她平常都在座位吃飯，跟老闆說話時嘴邊還有一撻吞拿魚白汁！Linda單身，除了工作，只喜歡看真人騷《倖存者》(Survivor)，那是一檔野外求生節目，而她自己也受過很多野外訓練，深信自己可以在野外生存。新老闆來了，要到泰國談生意，因為最熟公司運作的就是Linda，只好帶她同行，本來心想將她知道的都學過來，就把這女人甩掉。怎知道，這程飛機，在半途就失事了，墜毀的飛機中，只餘他和Linda在荒島生存。

醜女落難 愈來愈型 橋段雖然是有點套路，二人到了荒島，富家子不但不會照顧自己，還以為對方還在替自己打工，呼喝她去辦事，馬上感到位置逆轉了。不論在生存技巧、資源、知識，自己都比不上對方，而且因為墜機，自己一腿還受了重傷，必須有人照顧。 Rachel McAdamns早段演醜女，到了荒島愈來愈有型。 這些關係逆轉，還不是戲肉。Sam Raimi故意寫二人在島上住下來，關係轉好，幾乎讓人以為他們要變成情侶，這才來一個劇情大反轉，大老闆懷疑怎麼這麼久都沒人來救，但Linda住久了，反而覺得很好，不必回到城市；二人的衝突升溫，終於引來一場場大戰。Sam Raimi這麼愛恐怖動作驚悚，怎可能讓二人和解？故事最後15分鐘，一場場追逐，結尾那十分鐘，你怎聰明都不會想到。

太好玩了，類似的電影，Sam Raimi一定要拍下去。