《香港四徑大步走》 極限中尋自我

《香港四徑大步走》是Robin Lee勇奪「第43屆香港電影金像獎」新晉導演之作。四條山徑──麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑首尾相連，從地形、氣候到體能，對參與者而言，絕對是一場體能極限測試。

這套紀錄片的動人之處，不僅是呈現香港山林的壯闊與路徑的艱鉅，也是它徹底避開運動題材慣常的競技敘事，將鏡頭轉向一種更內向更誠實的運動精神，從起點到終點，都是一場與自己對話的遠征。跑者並非彼此對手，沒名次，也沒輸贏。電影關注的核心，從來不是可供炫耀的成果，鏡頭真正停留之處，是他們的身體何時崩潰、意志何時動搖，以及如何漫長的疲勞中重拾步伐，繼續向前衝。