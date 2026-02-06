《香港四徑大步走》 極限中尋自我

《香港四徑大步走》是Robin Lee勇奪「第43屆香港電影金像獎」新晉導演之作。四條山徑──麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑首尾相連，從地形、氣候到體能，對參與者而言，絕對是一場體能極限測試。
這套紀錄片的動人之處，不僅是呈現香港山林的壯闊與路徑的艱鉅，也是它徹底避開運動題材慣常的競技敘事，將鏡頭轉向一種更內向更誠實的運動精神，從起點到終點，都是一場與自己對話的遠征。跑者並非彼此對手，沒名次，也沒輸贏。電影關注的核心，從來不是可供炫耀的成果，鏡頭真正停留之處，是他們的身體何時崩潰、意志何時動搖，以及如何漫長的疲勞中重拾步伐，繼續向前衝。
香港電影中本就少見運動題材，紀錄片更顯稀有。《香港四徑大步走》沒有把熱血剪接成口號，也沒有過度倚賴煽情音樂推動情緒，而是相信過程本身的重量。尤其在本地紀錄片資源長期緊絀的現實下，這部作品提供了一個值得參考的例子：如何在有限條件中，把資源準確投放在最關鍵的位置，必要的技術支援，以及對人物狀態的耐心等待，
最終成就這部電影的，並不只是毅力或意志這些浪漫化的形容，更是一群願意把身體與時間交付出來的參與者，也讓運動回到一個更樸素、卻更深刻的位置，令人難忘。《香港四徑大步走》線上看：Now爆谷台自選服務上架。
文：何阿嵐