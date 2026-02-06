最新網上流傳一個講法，話鄧兆尊繼承父親新馬師曾巨額遺產後，多年來將資金存入銀行躺平收息都可以日收4萬，存款更已經滾到17億，堪稱「最成功二世祖」。搞到鄧兆尊都要出面澄清自己絕非富貴，更話若然真的有錢，會買遊艇去旅行，又強調自己其實每日都有工作，不想數字愈吹愈大。 本來這個傳聞只在於「信唔信」的層次，但叻哥陳百祥的加入，就將整件事推向另一個層次——不再是「有冇咁多錢」，而是「值唔值有咁多錢」。他一句「佢係因為老竇叻先有咁多」，再加上連環強調自己同譚詠麟、曾志偉係「自己搵」、「有能力」，將討論由財富多少，直接變成一場審判。

本來不太明白網民何解翻炒鄧兆尊有多少身家，但叻哥參戰後，我開始明白鄧兆尊為甚麼一定要被擺上枱。因為這件事，從來與錢關係不大，而是「反邏輯」。所謂「反邏輯」，是指我們一方面口講討厭成功神話，另一方面卻需要努力去達致成功的公式，去合理化階級差距。當有人不需要血汗就可以生活得好，我們就會覺得不安樂，甚至本能地想否定對方。鄧兆尊之所以被針對，不是做錯了甚麼事，而是他動搖了我們習慣相信的因果關係。 鄧兆尊從來沒有否認自己出身好，亦沒有試過將自己包裝成白手興家。他從來不扮窮，不會說自己「成功須苦幹」，甚至連澄清都用開玩笑形式處理。他唯一堅持的是，不想流言愈傳愈過分。這種態度，同主流見慣見熟的成功敘事格格不入。因為我們都被教導一件事：成功一定要經過努力，否則就是不正當。鄧兆尊的存在，偏偏否定了這套安慰自己的邏輯。

於是，「靠老竇」就成為一個極方便的道德標籤。fact check都不需要，只要一句說話，就可以將對方整個人生降格。問題是，靠父蔭本身真的是一種罪名？ 陳百祥的講法之所以令人反感，不是他話自己成功，而是因為他貶低了別人，去完成自己的定位。如果你有能力又理直氣壯，又何解一定要將他人的出身變成原罪？如果你的成就真的是無可爭議，又何必急於證明對方不配？ 更諷刺的是，鄧兆尊從來沒有炫富，他不會說自己買樓不看價錢，也不是駕駛名車四圍去，卻被某些人嫌棄；相反，一個將自己幸運包裝成能力的人，卻將自己視為榜樣。我不是要幫鄧兆尊說話，也對他有幾多身家興趣不大，我只是想講一句：一個沒有扮偉大，沒有認叻，沒有講自己須苦幹的人，不應該因為出身比其他人優越，而無端白事被人攻擊。