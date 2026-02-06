有消息指，九把刀執導、由柯震東、朱軒洋、王淨合演的新片《功夫》，將不獲批在香港上映。對已經陷入寒冬的香港戲院業來說，無疑雪上加霜。 今年賀歲片，牌面上，當然以黃子華加鄭秀文的《夜王》最有叫座力，另一套港產片《金多寶》也吸引，然後就是一套大陸動作片《鏢人：風起大漠》，加一套台灣愛情片《雙囍》。不失禮，但的確不及昔日動不動十套八套中外猛卡同期上畫的熱鬧。如無意外，《尋秦記》加長版應該也會趁機會分一杯羹充撐下場面。反正尚有空間。

我就不信《功夫》沒有足夠支持者。未必能夠返回十幾年前《那些年，我們一起追的女孩》的熱潮，但明明九把刀之前的《月老》或《請問，還有哪裡需要加強》依然有一定口碑，站在純粹做生意的立場，《功夫》應該更具商業元素。當然，現在的香港不太可能純粹做生意。

我只是好奇，禁止《功夫》在香港上畫，但在未來日子，是否有需要連串流平台的選片也要限制呢？近幾年，不少台灣電影都登陸國際性的串流平台，串流平台甚至會投資開拍台劇，像香港的劉俊謙，能夠在台灣走紅，便多得Netflix的《此時此刻》。其他出品如《華燈初上》、《影后》、《誰是被害者》之類，在香港都能夠登上點擊排行榜。甚至有種大匯合的走勢，即將上架的台劇《百萬人推理》，主角是鄭伊健；《聰明鎮》，是梁詠琪。合理推測，《功夫》也必定成為串流平台爭相搶購的對象。點算好呢？

串流平台的影響力更巨大呀！有些台灣電影，要真金白銀買票入場，未必願意，但放在串流平台用來消磨時間，又不介意。像最近便有一套《96分鐘》，居然是高鐵版本的《生死時速》，說兩架高鐵被狂徒放上炸彈，一架減速，另一架便會加速邁向爆炸，於是，幹探們只好扭盡六壬解除威脅。你話是否好精彩，似荷李活或南韓的災難片一樣緊張刺激？不是。但拿來跟兩年前上畫的大陸災難片《危機航線》相比，即劉德華讓飛機在貨車上硬著陸那一套，我會投《96分鐘》一票。可能，製作成本有所不及，反而減少了誇張程度。

又或者，只是因為意想不到台灣可以出產到《96分鐘》。一直有份偏見，台灣人不是拍悶爆文藝片，就是拍朱延平式老土商業片嘛。就算近年多了作品注重娛樂性，也少見像《96分鐘》的官能刺激動作爆破片。想想也合理，投資額加大了，以前，想也不敢想的，現在可以付諸實行。《96分鐘》是初試啼聲，成績或者未算很理想，但如果還有機會嘗試下去，不斷進步，有朝一日，追得近南韓，有甚麼出奇？ 拍這類商業片，明明曾經是香港人的強項，現在卻變成巧婦難為無米炊。然後，還要被前後夾擊：夜總會，讓一眾女演員著上低胸裝影影海報，會被抨擊物化女性，放些宣傳品出來，是有礙觀瞻；用某一些演員，上畫時明明沒有問題，做宣傳大家開心，但轉個頭又有可能會被懷疑是導致電影無法參加頒獎禮的禍根？紅線處處，你是投資者，大概也沒有勇氣開拍大製作。別人有Netflix、有迪士尼、有Amazon可以商量商量，古天樂再有心有力，也很難跟全地球最財雄勢大的財團相提並論喎。