《偽術奇才》 能力愈大 責任愈大

關於天才的故事，都有某種吸引力令觀眾想看。在串流平台上的意大利電影《偽術奇才》(The Big Fake)，講述1970年代的羅馬，年輕的天才，如何去過一個偽造出來的人生。令人想起《捉智雙雄》，但電影呈現出來的感覺絕不一樣。 意大利電影的坦白 意大利的電影感覺總是比較隨心，少點商業計算，亦沒有任何程式在內。拍攝一個偽造犯托尼的人生，看著他如何沉迷在女人香當中，亦看到女人能夠如何幫助他的事業。始終是半個世紀以前的事，即使在今時今日拍攝此戲，也能夠暫時將女性主義放下，讓戲內的角色能夠跟著自己的感官興致所流動，不用理性克制著太多的思想管控。

在熱鬧的聚會當中，本來一事無成的托尼，就是這樣與他所愛的女人對上眼，在任何時候也是繽紛熱鬧的羅馬，他抱著希望能夠成為偉大藝術家的夢想而來到這座城市。的確，他的過人天賦很快便令女人發掘出來，並認為他能夠成為一位奇才。那是女人展示自己眼光獨到的證明，人類也總是喜歡證明自己有眼光的。愛情，同樣亦是展現眼光的一環。這對男女，的確能夠擦出激情的火花，然而此處終歸也是隨興之地，每個人都是自私的。愛情能夠相當激情，同時亦能令參與者感到相當氣憤，於是情感總是難以持續下去。

被權力核心看中的無奈 而愛情亦不是此戲之重點，重點在於托尼日後的遭遇。愛情，令他成為注目的一人。往後的人生發展，則是際遇使然。他是史上最著名的「偽術奇才」之一，更是深藏於意大利此國的謎團之中的關鍵人物。到底他參與了多少犯罪活動，甚至乎國家機密？電影裡都在看著他與政治活動的聯繫，從藝術界(也只是偽造畫作)開始，被一步步捲入了犯罪集團的核心，再觸及足以動搖國家的機密個案，不是他希望走上此路，只是，當你有如此天賦之時，便會引來別人的青睞，而你是無處可避的。

因此這個故事的確很引人入勝，然而在電影之娛樂角度上看來，它卻沒有將事件還原得更富戲劇性。始終本來的真實人物就已極曲折離奇了，電影似乎刻意將娛樂性減低。但無論如何，此人物亦是值得探討的，能夠跟隨著他的際遇，見證一位原本滿有抱負的「偽」術家，如何在時代的巨輪之下改造成為國家的影子，成為虛幻的存在。當現代的網民總喜歡對人指指點點之時，他們大概也難以理解：「能力愈大，責任愈大」這句說話的意義。