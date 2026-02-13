《美傭誘罪》不只看到性感女神悉尼斯威尼 雅曼達施菲同樣「誘人」

《美傭誘罪》(The Housemaid)能夠成為近年的票房黑馬，討論焦點幾乎不可避免地集中在性感女神悉尼斯威尼(Sydney Sweeney)身上，那種豐滿、外放而直接的吸引力，確實是觀眾進場的原因之一。但這種吸引並不只針對男性觀眾，我敢說女性觀眾也佔相當比例。Sydney的銀幕形象結合脆弱、性感與潛在危險感，讓她既可被觀看，也可被理解，成為一個可以被投射、同情，甚至代入的角色。她所代表的，是當代荷李活一種非常成熟、也非常有效的明星定位：就算性感，也不只是花瓶。

然而不少評論往往止步於此，反而忽略了雅曼達施菲(Amanda Seyfried)在演出上的關鍵作用。戲中其演出明顯卡通化，情緒與姿態被推到近乎失真的程度，但它絕非失誤，而是極為清楚的類型選擇。當劇情本身無法承受現實邏輯的檢驗，她以誇張的表演，把整部電影推向一個觀眾可以接受的瘋狂狀態，撐起了全片最重要的戲劇張力，也替觀眾劃出一條不要太認真去想，感受飛快的劇情速度。

回頭看Sydney Sweeney的演出，同樣不應只被理解為性感展示。她不只是被動承載所謂的性感凝視，她的存在是引誘觀眾入局。當然，當代荷李活依然非常清楚如何把演員的身體與魅力，轉化為吸引觀眾的方法，不過《美傭誘罪》的故事發展下去，會發現表面的美好背後，其實是極度扭曲的控制慾，Brandon Sklenar飾演的Andrew操控兩位主角的生活，這就關乎「厭女」的問題了。《美傭誘罪》線上看：Now影視點播站現已上架。文：何阿嵐