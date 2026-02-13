如果要數2026年直到目前為止的風雲人物，其他範疇可能有其他選擇，但單計娛樂版面，古天樂肯定無出其右。不說甚麼，只看他接受過的訪問，數量之多，簡直可以用誇張來形容。 當古天樂是Mr Cool而未變古老闆的時候，也樂於為宣傳而接受媒體訪問，最具代表性的特色，是回答問題往往一句起兩句止，考起記者；跟今次宣傳《尋秦記》的情況截然不同。為宣傳這一套所謂的都市傳說，跟網絡紅人談論是否看過色情電影，與唐詩詠喝著香檳關心對方可有交往對象，連電台節目也不介意親自到訪錄音室，難怪他說自己每日只睡3小時，壓力非常大。還好，多勞多得，《尋秦記》在香港的票房已累積接近9千萬，即將推出加長版本，過億指日可待。在金像獎又獲得11項提名，林峯雖然爆冷失落最佳男主角，但古天樂一人獲得兩項影帝提名，無論如何也是可喜可賀。

只是奇怪，《尋秦記》上畫超過一個月了，一般來說，宣傳期早就完結，但見古天樂的訪問新片，還是陸續有來，當《尋秦記Plus＋多元宇宙版》是另一套新片般看待？原來，不止於此。在情人節，古天樂竟然推出精選唱片。加長版《尋秦記》，對電影有好感有興趣的，大概都會支持，二刷三刷，但唱片銷量，可能真要倚賴做多點宣傳力谷。 說古天樂「竟然」推出唱片，一來就算是今天的當紅歌手，很多也只出單曲放上串流平台而放棄推出實體專輯，除非似何韻詩特殊個案，才會刻意推出錄音帶復古。二來是古天樂雖然的確出過唱片甚至拿過樂壇頒獎禮的大獎，但印象上，從來少見他以歌手自居，為何又會刻意「自討苦吃」？黃宗澤在未來又會不會推出專輯翻唱《K歌之王》？

時間回到2000年，當年的古天樂已經是電視台一線男演員，在電影圈也嶄露頭角，被唱片公司選中，包裝成偶像歌手，也只不過承接九十年代的常態。你話古天樂歌藝很出色，當然是謊言，但監製選曲選得好，一首《男朋友》，一首《像我這一種男人》，的確成為了K場大熱。後來的《今期流行》，更因為舞步與歌詞誤打誤撞成為經典。之後，古天樂在電影界別的發展一日千里，已甚少兼顧歌手身份，在2003年推出過EP後，便再無新專輯出現過。 但你說古天樂很抗拒唱歌，又肯定不是。廿多年來，三番四次為電影或廣告獻唱主題曲，幾年前，更義助麥浚龍與謝安琪，客串《（一個男人）一個女人和浴室》，而且好像上了癮，去林峯演唱會做表演嘉賓，再為《天命最高》推出合唱新版。如果你說古天樂今年真會推出新歌，然後到年底上頒獎禮試圖挑戰姜濤的壟斷，我也不會太過驚訝。

不過，真要出手，我就建議古老闆出絕招。出埋MV特輯啦！不是《男朋友》、《今期流行》的MV呀，是他在走紅前替其他歌手拍攝的卡拉OK錄影帶呀！幾多今日中女當日少女，在加州紅或Big Echo點唱《原諒我是我》，不是為了草蜢，而是為了見多古天樂一面呀！Gen Z們未必見識過碟聖或者真開心，是時候讓他們開開眼界了。