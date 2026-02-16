《夜王》寄寓香港 寫情最佳

三年前導演吳煒倫攜黃子華《毒舌大狀》上映，票房過億，原班人馬，加上Sammi鄭秀文回來了，這次不再是法庭戲，觀影不再如過山車一樣，上上落落。《夜王》是一個設定在2012年的故事，講述尖東夜總會行業沒落，餘下的人，怎樣面對這艱難環境。 導演吳煒倫曾形容，《毒舌大狀》參考的是拳擊片《洛奇》，主角一直捱打，到最後來個終極大反擊。《夜王》不一樣，它雖然是喜劇，但骨子裡是言志，導演早在訪問裡說過，最初拍夜總會題材只是一句戲言，但細想下知道這個題材確實有發揮，做過資料後，他發現2012年的尖東，環境與今天香港何其相似。當時區內名店中國城、新花都已經關門大吉，夜場中人都知道，尖東及日式夜總會已經過氣，行業裡餘下的人，在想到怎樣轉型之前，更多的是要吸引顧客，有一定盈利，維持生計。

戲中的小姐們不思進取，不想明天。東日夜總會的經理歡哥(黃子華)罵也罵過，勸也勸過，但大家不為所動。這個處境，不但與今天香港相像，說它是香港電影界的狀況類似，也不為過。 老派人的情義 《夜王》的主場景日東夜總會，是2012年一眾名店關門後，尖東餘下的大型夜總會之一，生意已大不如前，這天還遇上小姐被挖，歡哥回到公司，發覺過半小姐被撬，他一邊照顧客人，一邊馬上想到，敢來挖他小姐的就只有自己的前妻V姐。

V姐(鄭秀文)是夜場界強人，性格強悍。生意日漸衰落，歡哥諗頭再多，也只是苦苦經營，他說還在此死撐，是受到契爺(大老闆)的拜託。但鏡頭一轉，大老闆去世了，V姐要來接管日東，因為她早跟老闆娘談好了。《夜王》戲長兩小時多，故事大概可以分成三章：第一章歡哥 vs V姐，故事發展下來，掀出二人舊情，歡哥、V姐都曾經是夜場界猛人，呼風喚雨，後來二人分開。第二章，歡哥與場中媽媽生Mimi(廖子妤)譜新戀情，心中仍然念着V姐。第三章富二代使橫手，要奪日東，歡哥V姐只能合力，擊退對手。因為工作，V姐歡哥修補關係，舊情復熾，而Mimi又另有追求者，變成了四角關係。

《夜王》寫得最好，其實是情。導演吳煒倫是老派人，整個故事寫都是情與義，其中以歡哥為代表，他念舊情，V姐兇悍，一來接管東日，就帶着一班北方佳麗前來，要炒舊人，歡哥盡力去抵擋。Mimi也重情義，日東的小姐被挖，見錢眼開，只有她不論對方怎開價，都不為所動。後來V姐得知自己有難時，歡哥曾私下相助，本來冷冰的她，也動搖了。 《夜王》是優質商業大片，寫情最佳，它不算非常搞笑，但戲中笑話，尤其是楊偉倫的笑料最爆。故事上前兩章較好，第三章變成了商戰/詐騙片，多少有點脫離了主題。